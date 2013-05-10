به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمرتضی محمودی گلپایگانی در خطبه های نماز جمعه ورامین که در مسجد جامع 800 ساله این شهرستان برگزار می شد، پس از دعوت خود و نمازگزاران جمعه به رعایت تقوای الهی و تبریک ولادت امام محمد باقر علیه السلام با بیان حدیثی از این بزرگوار افزود: ایشان می فرمایند "الکَمالُ کُلُّ الکَمالِ اَلتَفَقَّهُ في الدّين وَ الصَّبرُ عَلی النائِبَة وَ التَقديرِ المَعيشَة" .

وی اضافه کرد: مال و ثروت و فرزندان منشاء کمال نیستند، کل کمال از دیدگاه امام باقر(ع) در سه عامل "تفقه در دین"، "صبر علی نائبه" و "تقدیر معیشه" خلاصه می شود، انسان باید در مقام تفقه در دین باشد، دین خدا را یاد بگیرد، واجبات را، محرمات را و... آن هم دین صحیح که همانا اسلام اثنی عشری است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین تشریح کرد: صبر در بلاها و سختی های دنیا هم بسیار اهمیت دارد، نه اینکه انسان برای غلبه بر سختی ها و مشکلات تلاش نکند، نه، منظور از "صبر علی نائبه" این است که اگر تلاش کردی و باز هم سختی ها موجود بود از راه الهی خارج نشو.

وی افزود: منظور از "تقدیر المعیشه" هم اندازه گیری زندگی، لباس، خوراک، مسکن، میهمانی ها و ... است، به عبارت دیگر انسان باید نگاهش به جیب خودش باشد نه به درآمد دیگران، باید مطابق درآمد خود زندگی اش را سر و سامان دهد، خیلی ها به واسطه عدم رعایت تقدیر معیشت گرفتار می شوند، می روند وام می گیرند از این بانک، آن صندوق و قرض از این آدم و یا آن یکی خود را مقروض می نمایند، بعد می بینند در گرفتاری ها و بدهی ها گرفتار آمده اند.

انتقاد شدید از دولت برای گرانی های موجود

آیت الله محمودی سپس با اشاره به گرانی های موجود با انتقاد شدید از دولت عنوان کرد: مسلمانی تنها به نماز جمعه و پرداخت زکات و نماز و.... نیست، فردای قیامت همه ما مورد سئوال قرار می گیریم که در جایگاه هایی که قرار داریم چه کرده ایم.

وی اضافه کرد: امروز غفلت همه ما را گرفتار کرده است، گویی در خوابیم، این همه مفاسد ما را گرفتار کرده است، مفاسد چه از نظر اقتصادی و چه اخلاقی بیداد می کند، اصلا حساب و کتابی در کار مملکت نیست، گویی دولتی در مملکت نیست، تمام حواس دولت به تصاحب دولت آینده است، آیا اسلام گفته اوضاع مملکت این طور باشد؟ خیر، مدیریت کنید کشور را، امروز امور به حال خود رها شده است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین تصریح کرد: برخی کسبه هم خیلی بی انصاف هستند، انسان از افزایش قیمت ها متحیر می ماند، چطور ممکن است صبح یک قیمت باشد و بعد از ظهر یک قیمت؟ دولت فکری به حال مردم کند، مگر حقوق و دستمزد از صبح تا بعد از ظهر افزوده می شود که قیمت ها را بالا می برید؟

مردم در انتخابات حساب خویشاوندی و قومی گرایی را کنار بگذارند

وی سپس به خلق حماسه سیاسی توسط ملت ایران اشاره و عنوان کرد: در انتخابات هم افراد دلسوز، متعهد، متدین و آگاه و آشنا به مشکلات کشور و مملکت و شهر وارد شوند و مردم حساب خویشاوندی و قومی گرایی را کنار بگذارند و برای خدا قدم بردارند و دقت کنند صالحترین ها در ریاست جمهوری و شورای شهرها انتخاب شوند.

آیت الله محمودی در ادامه به خونریزی ها و جنایات موجود در سوریه اشاره کرد و اظهار داشت: سوریه امروز واقعا مظلوم واقع شده است، برخی کشورهای به ظاهر اسلامی که نام خادم الحرمین هم با خود به یدک می کشند به جای اینکه به سوریه کمک کنند به دشمنانش کمک می رسانند، می گویند خادم اسلام هستیم اما دست در دست اسرائیل و امریکا دارند.

خطیب امروز نماز جمعه ورامین تأکید کرد: شورشیان را حمایت می کنند تا بروند قبر حجر بن عدی(ع) را بشکافند، البته بدانید ظلم پابرجا نخواهد ماند و قطعا پیروزی با ملت و دولت سوریه است.

برخی می گویند وظیفه امر به معروف نداریم

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در پایان به بیان اهمیت امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و عنوان کرد: امروز این دو فریضه بسیار مظلوم واقع شده است، بسیاری از گناهان را می بینیم لکن ساکت هستیم؛ خیر، صحیح نیست، باید تذکر داد البته با احترام، اکثریت ما به این دو فریضه عمل نمی کنیم.

وی ادامه داد: برخی می گویند وظیفه نداریم امر به معروف کنیم، خوب همین می شود که مفاسد شهرمان را فرا می گیرد، البته با همه این اوصاف ما جزو بهترین شهرستانهای استان تهران در موارد اخلاقی هستیم لکن با آن سابقه انقلابی و کثرت، همین قدر هم نباید باشد.