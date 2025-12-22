عمرانی: بوشهر هشتمین استان دارای کمترین نرخ طلاق در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عمرانی صبح دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک در این سازمان، از کاهش چشمگیر مراجعات حضوری مردم به دستگاه‌های قضائی و اداری خبر داد و اظهار کرد: از سوم مردادماه امسال، صدور گواهی انحصار وراثت به صورت کاملاً الکترونیکی در استان آغاز شده است.

وی اضافه کرد: تا امروز بیش از چهار هزار و ۱۰۰ گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار و بدون درخواست اولیه شهروندان صادر و در سامانه سهیم بارگذاری شده است این امر موجب حذف حدود چهار هزار و ۱۰۰ مراجعه به دادگاه، شورای حل اختلاف، دفاتر اسناد رسمی و نیز حذف هزینه‌های انتشار آگهی شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر افزود: برای فوت‌های پیش از این تاریخ نیز، ذی‌نفعان می‌توانند با مراجعه به سامانه سهیم و احراز هویت، درخواست خود را ثبت کنند که حداکثر پس از ۲۰ روز کاری، گواهی صادر می‌شود.

عمرانی در مورد دیگر خدمت نوین نیز توضیح داد و افزود: روند کامل شدن صدور شناسنامه نوزاد به‌صورت الکترونیک نیز در حال انجام است، به زودی والدین بدون نیاز به مراجعه فیزیکی، از طریق پست، شناسنامه فرزند خود را دریافت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون صدور گواهی ولادت به‌صورت الکترونیک از حدود یک‌سال و نیم گذشته در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها اجرایی شده است.

بوشهر پایلوت ملی اصلاح اطلاعات خانوار

عمرانی با اشاره به نقش استان بوشهر به عنوان پایلوت ملی در موضوع اصلاح اطلاعات خانوار در سامانه هدفمندی یارانه‌ها، گفت: با استفاده از داده‌های دقیق ثبت احوال، تاکنون بیش از ۱۲ هزار درخواست مردم در این خصوص در استان بررسی و پاسخ نهایی به آن‌ها اعلام شده است.

وی به ارائه آمار ثبتی استان در هشت ماهه نخست سال جاری پرداخت و افزود: هفت هزار و ۶۴۲ واقعه (معادل ۱.۳ درصد کل ولادت کشور) که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هشت هزار و ۴۵۷ واقعه، کاهش ۹.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

عمرانی بیان کرد: سه هزار و ۲۵۷ واقعه معادل ۱.۳ درصد کل فوت کشور که نسبت به مدت مشابه سال قبل سه هزار و ۱۱۵ واقعه، افزایش ۴.۲ درصدی داشته است.

وی تصریح کرد: از این تعداد، ۷۳.۷ درصد در مناطق شهری و ۲۶.۳ درصد در مناطق روستایی رخ داده است که سهم زنان ۴۴ درصد و سهم مردان ۵۶ درصد از کل فوت‌ها بوده است.

وضعیت ازدواج و طلاق بر پایه آمار سالانه ۱۴۰۳

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با استناد به آمار سالانه ۱۴۰۳ نیز اعلام و اظهار کرد: میزان عمومی ازدواج در استان ۴.۶ به ازای هر هزار نفر بوده که رتبه ۲۹ کشور را دارد و میزان عمومی طلاق در استان ۱.۹ به ازای هر هزار نفر است که بر این اساس، استان بوشهر هشتمین استان دارای کمترین نرخ طلاق در کشور محسوب می‌شود.

عمرانی با اشاره به برآورد جمعیت استان بر اساس داده‌های ثبتی گفت: تا پایان آبان‌ماه سال جاری، جمعیت استان بوشهر به یک میلیون و ۲۲۳ هزار و ۲۵۵ نفر رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: ۱۰ هزار کارت ملی در استان بوشهر در دفاتر پیشخوان دولت مانده است و مردم مراجعه نکرده‌اند.