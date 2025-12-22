  1. استانها
  2. بوشهر
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

رئیس کانون مداحان بوشهر: یادبود فخرالذاکرین پهنه جنوب برگزار می‌شود

رئیس کانون مداحان بوشهر: یادبود فخرالذاکرین پهنه جنوب برگزار می‌شود

بوشهر- رئیس کانون مداحان استان بوشهر گفت: یادبود فخرالذاکرین پهنه جنوب کشور مرحوم ناخدا عباس دریانورد برگزار می‌شود.

علیرضا پولاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رویداد ملی بوشهر حسینیه مقاومت اظهار کرد: افتتاحیه رویداد ملی بوشهر حسینیه مقاومت پنجشنبه چهارم دیماه در استان خوزستان شهر اهواز با حضور مداحان استان بوشهر و خوزستان بر سر مزار مرحوم ناخدا عباس دریانورد برگزار می‌شود.

رئیس کانون مداحان استان بوشهر اضافه کرد: اجلاسیه رویداد ملی بوشهر حسینیه مقاومت روز چهارشنبه ۱۷ دیماه در شهر بوشهر با حضور مداحان برجسته کشور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ناخدا عباس دریانورد از مداحان قدیمی و از نوحه سرایان متبحر در عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین است.

کد خبر 6697996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها