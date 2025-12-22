علیرضا پولاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رویداد ملی بوشهر حسینیه مقاومت اظهار کرد: افتتاحیه رویداد ملی بوشهر حسینیه مقاومت پنجشنبه چهارم دیماه در استان خوزستان شهر اهواز با حضور مداحان استان بوشهر و خوزستان بر سر مزار مرحوم ناخدا عباس دریانورد برگزار میشود.
رئیس کانون مداحان استان بوشهر اضافه کرد: اجلاسیه رویداد ملی بوشهر حسینیه مقاومت روز چهارشنبه ۱۷ دیماه در شهر بوشهر با حضور مداحان برجسته کشور برگزار میشود.
وی ادامه داد: ناخدا عباس دریانورد از مداحان قدیمی و از نوحه سرایان متبحر در عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین است.
