به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توسلی صبح دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان خوانسار ا ظهار کرد: با اجرای طرحهای نظارتی مناسبتی در سطح بازار، خواستار کنترل مستمر قیمتها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در بازار شد.
وی افزود: رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای گرانفروشی و تخلفات صنفی و برخورد با متخلفان باید بهصورت جدی و بازدارنده دنبال شود تا شاهد بهبود وضعیت قیمت اجناس مورد نیاز مردم در سطح شهرستان باشیم.
وی یادآور شد: تشکیل گشتهای مشترک بازرسی را از اقدامات ضروری برای رصد دقیق بازار است و این گشتها باید با حضور دستگاههای مرتبط، نظارت میدانی مؤثری بر وضعیت عرضه و قیمتها داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت معیشت مردم، کالاهای اساسی به میزان کافی در شهرستان تأمین شده و نظارت بر روند توزیع این اقلام بهصورت مستمر انجام میشود تا آرامش بازار حفظ شود.
نظر شما