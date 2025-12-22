مادری که فتوتراپی نوزاد را متحول کرد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در سلسله گفت و گوهای خبرنگار مهر با نخبگان و مشاهر کهگیلویه و بویراحمد امروز به سراغ فاطمه سادات بخشایش رفتم که توانسته با تکیه بر توان و تولید داخلی دستگاه فتوتراپی کودکان را متحول کند.

داستان او به سال ۱۳۹۸ برمی گردد، زمانی که دانشجوی تجهیزات پزشکی دانشگاه شیراز بود، با زردی نوزادی در خانواده‌اش مواجهه می‌شود، واقعیتی آشنا اما تلخ.

زردی نوزادان، تجربه‌ای آشنا و نگران‌کننده برای بسیاری از خانواده‌ها است و دستگاه‌های فتوتراپی، راه‌حلی شناخته‌شده اما پرهزینه و غیرقابل حمل که اغلب مجبورند نوزاد را روزها در بیمارستان بستری کنند.

او می‌گوید: کیفیت دستگاه‌ها با هزینه‌ای که از خانواده‌ها دریافت می‌شد، هم خوانی نداشت و همین مسئله انگیزه‌ای شد تا به فکر طراحی نمونه‌ای بهتر بیفتم.

رؤیای دستگاهی سبک، ایمن و قابل‌حمل

هدف بخشایش از همان ابتدا روشن بود؛ ساخت دستگاهی سبک، نشکن و اقتصادی که بتوان آن را به‌راحتی جابه‌جا کرد.

وی می‌افزاید: ایده من ساخت دستگاهی بود که حتی با پیک موتوری هم حمل شود و هزینه تمام‌شده آن برای خانواده‌ها و مراکز درمانی کوچک، مقرون‌به‌صرفه باشد.

انتخاب سخت، امنیت شغلی یا کارآفرینی

پس از تأیید طرح در پارک علم و فناوری، مسیر تولید آغاز شد، مسیری که با مخالفت خانواده همراه بود زیرا شغل دولتی در شیراز، گزینه‌ای امن به نظر می‌رسید، اما او ریسک را پذیرفت.

بخشایش می‌گوید: ذاتاً خطرپذیر بودم و هرچه جلوتر رفتم، مسیرها برایم هموارتر شد.

«برناطب»، تولد یک شرکت فناور در دهدشت

او شرکت دانش بنیان فناور «برناطب» را در شهر دهدشت راه‌اندازی کرد، تصمیمی آگاهانه برای ایجاد اشتغال در زادگاهش.

به گفته وی، جوانان توانمند زیادی در دهدشت بیکار بودند و احساس کردم این طرح می‌تواند به اشتغال آن‌ها کمک کند، برناطب، نخستین شرکت فناور عضو در این شهر است.

تولید، مسیری دشوار اما شیرین

بخشایش، حضور یک زن در حوزه تولید را چالش‌برانگیز می‌داند و می‌گوید: تولید، کاری تمام‌وقت و پرتنش است و با کار اداری تفاوت زیادی دارد.

با این حال، او معتقد است نتیجه کار، تمام سختی‌ها را جبران می‌کند زیرا وقتی محصولی مفید، اشتغال‌زا و ارزان به دست مردم می‌رسد.

از اشتغال‌زایی تا پوشش سراسری

امروز این شرکت برای دست‌کم ۱۶ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده و بخشی از تولید را به کارگاه‌های محلی سپرده است.

بخشایش با اشاره به گسترش بازار برای ساخت این دستگاه می‌گوید: در حال حاضر، دستگاه‌های فتوتراپی ما به تمام استان‌های کشور ارسال شده‌اند.

چالش‌ها؛ کمبود فضا و مهاجرت نخبگان

با وجود موفقیت‌ها، نبود دفتر مرکزی یکی از دغدغه‌های اصلی این کارآفرین است، کارگاه تولیدی فعلاً در ملک شخصی پدرش قرار دارد و توسعه فعالیت، نیازمند فضای مستقل است.

او همچنین از کم‌توجهی به نخبگان شهرستانی گلایه دارد و می‌گوید: نبود حمایت، باعث مهاجرت استعدادها به شهرهای بزرگ‌تر می‌شود.

نور آبی امید

دستگاه فتوتراپی با تابش نور آبی، بیلی‌روبین مضر را در بدن نوزاد تجزیه می‌کند؛ همان نوری که حالا در داستان زندگی فاطمه سادات بخشایش نیز می‌درخشد.

روایت او، داستان تبدیل یک دغدغه شخصی به نوآوری ملی است؛ روایتی از شهامت، پشتکار و ماندن برای ساختن، شهامتی که این‌بار، رنگ آبی دارد.