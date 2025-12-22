میرامامی: ۱۱۰ زندانی جرائم غیرعمد در سیستان و بلوچستان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میرامامی گفت: با تلاش‌های انجام‌شده و همراهی خیرین، دستگاه قضائی و نهادهای حمایتی، زمینه بازگشت ۱۱۰ مددجوی زندانی به آغوش خانواده فراهم شد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه سیستان و بلوچستان، افزود: از مجموع افراد آزادشده، ۱۰۹ نفر مرد و یک نفر زن بوده‌اند که عمده پرونده‌ها مربوط به بدهی‌های ناشی از مهریه، جرایم مالی و نفقه است.

به گفته میرامامی، در این مدت ۵۵ نفر به دلیل بدهی مهریه، ۴۳ نفر بابت جرایم مالی و ۱۲ نفر به علت نفقه از زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد آزادی‌ها مربوط به شهرستان زاهدان با ۶۱ نفر و پس از آن زابل با ۳۶ نفر بوده است، تصریح کرد: در شهرستان‌های سراوان ۹ نفر، خاش ۲ نفر، ایرانشهر ۲ نفر و چابهار ۲ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شده‌اند.

میرامامی مجموع بدهی این ۱۱۰ مددجو را بالغ بر ۶۷۶ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان، بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان از محل کمک‌ها و مساعدت‌های استانی تأمین شده و حدود ۳ میلیارد و ۵۸۳ میلیون تومان نیز در قالب تسهیلات بلندمدت پرداخت شده است. بخش دیگری از بدهی‌ها نیز از طریق گذشت شکات، پذیرش اعسار قانونی و آورده خود مددجویان جبران شده است.