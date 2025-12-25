  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

قتل خانوادگی در ایرانشهر

قتل خانوادگی در ایرانشهر

ایرانشهر - در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، پسر یک خانواده ایرانشهری علاوه بر قتل مادر و خواهرش، خودش را نیز کشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی نوری پناه فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر در جمع خبرنگاران گفت: ساعتی قبل در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قتل دو از نفر اعضای خانواده توسط یک جوان در یکی از محلات شهرستان ایرانشهر بلافاصله کارآگاهان پلیس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور کارآگاهان پلیس در صحنه مشخص شد فرزند پسر خانواده با یک قبضه سلاح کلت کمری به علت نامعلومی مادر و خواهرش را به قتل رسانده و پس از آن اقدام به خودکشی می‌نماید.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر در پایان افزود: تحقیقات پلیس در خصوص زوایای مختلف این حادثه در دست بررسی می‌باشد.

کد خبر 6701938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها