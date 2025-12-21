به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری غروب یکشنبه در بازدید از زندان مرکزی سمنان خبر آزادی موقت ۶۸۱ زندانی استان را داد و در ادامه اظهار داشت: این مرخصی یک هفته‌ای به مناسب یلدا به افراد واجد شرایط اعطا شده است.

وی تاکید داشت: این اقدام طبق سیاست‌های دادگستری مبنی بر کرامت انسانی و حمایت از بنیان خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در استان سمنان انجام گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه بازگشت موقت زندانیان به کانون گرم خانواده تقویت روابط خانوادگی را به همراه دارد، اظهار کرد: این اقدامات کاهش نگرانی و تسهیل فرآیند باز اجتماعی را در پی خواهد داشت.

اکبری اجرای ساماندهی زندانیان و مدیریت هدفمند جمعیت کیفری را در دستور کار دانست و تصریح کرد: این اقدام فرصتی برای بازگشت سالم زندانیان واجد شرایط فراهم می‌سازد.

وی این مرخصی را شامل زندانی دانست که از نظر قانونی، رفتاری و امنیتی واجد شرایط بودند و افزود: از سویی به بازگشت به موقع زندانیان نیز نظارت کافی خواهد شد و هرگونه تخلفی مشمول ضوابط قانونی است.