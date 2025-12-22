به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد یاسمی با اعلام این خبر گفت: در پی بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب، بخشی از راه‌های ارتباطی عشایر دچار خسارت شد که به‌منظور تسهیل تردد و تأمین ایمنی، عملیات بهسازی و ترمیم این مسیرها در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار داشت: این عملیات با تخصیص اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال در فاز نخست انجام شده و بخش عمده‌ای از راه‌های آسیب‌دیده که بطور کامل قطع شده بودند، هم‌اکنون بهسازی و قابل استفاده شده‌اند.

مدیرکل امور عشایر استان ایلام با تأکید بر نقش راه‌های عشایری در تداوم فعالیت‌های تولیدی و معیشت عشایر، افزود: روند بهسازی سایر مسیرهای خسارت‌دیده نیز متناسب با اعتبارات تخصیص‌یافته ادامه خواهد داشت.