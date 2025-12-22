به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری صبح دوشنبه در دومین نشست ستاد استانی بزرگداشت یوم الله نهم دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت) با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت یوم الله نهم دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت) در مرکز استان و شهرستان‌ها، گفت: فعالیت‌های این ستاد بر محور تبیین و روشنگری بنا شده است.

وی با تاکید بر اینکه تحلیل ابعاد پنهان فتنه ۸۸ و توصیف جزئیات آن، موجب عبرت‌آموزی برای آینده خواهد شد، اظهار کرد: عبرت از گذشته برای مقابله با تهدیدات آینده و عبور از فتنه‌های پیش رو، مهمترین درسی است که می‌توان از فتنه ۸۸ آموخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با تشریح اهداف ستاد بزرگداشت یوم الله نهم دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت)، تصریح کرد: تعمیق بصیرت سیاسی، هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن، تحکیم پیوند قلبی و عملی امت با ولایت، تقویت انسجام و وحدت ملی در شرایط جنگ ترکیبی دشمن، مرور و تحلیل فتنه سال ۸۸، آگاهی‌بخشی نسبت به جریان نفاق و نفوذ در سطوح مختلف جامعه و بزرگداشت شایسته روز بصیرت و میثاق امت با ولایت از جمله مهمترین اهداف این ستاد است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه فتنه ۸۸ بر پایه توهم فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی شکل گرفته بود، تاکید کرد: باور غلط دشمنان و عدم شناخت آنان نسبت به مردم ایران، موجب طراحی فتنه ۸۸ با اهداف توهمی شد.

وی مهمترین عامل عبور از فتنه ۸۸ را هدایت پیامبرگونه و روشنگری‌های مقام معظم رهبری دانست و گفت: فتنه ۸۸ موجب تغییر نگاه مردم از شخصیت‌ها به شاخص‌ها شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه حماسه ماندگار نهم دی مردم ایران، فتنه ۸۸ را خنثی کرد، افزود: یوم الله نهم دی اوج همدلی و همصدایی مردم ایران در حمایت از اسلام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به پیشتازی و بصیرت مردم گیلان در مبارزه با فتنه ۸۸، اظهار کرد: مردم غیور و انقلابی شهر رشت در ۸ دی ۸۸ حماسه‌ای باشکوه و صحنه‌ای افتخارآمیز خلق کردند.

وی با تبیین ابعاد نقشه‌ها و دسیسه‌های دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، تاکید کرد: وجه اشتراک حمله رژیم صهیونیستی به میهن اسلامی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و حمله اصحاب فتنه در نبرد ۸۸، براندازی جمهوری اسلامی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری به برگزاری اولین نشست ستاد استانی بزرگداشت یوم الله نهم دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت) در تاریخ ۱۷ آذر اشاره کرد و افزود: در این نشست ۱۴۸ مصوبه تصویب و جهت اجرا به دستگاه‌های عضو ابلاغ شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه مراسم بزرگداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در سراسر استان برگزار می‌شود، تصریح کرد: همایش‌ها، نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی تبیینی و بصیرت‌افزایی، اجرای پویش «روایت من از بصیرت»، برگزار کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای، برگزاری مسابقات و نمایشگاه‌های متعدد فرهنگی و هنری با موضوع بصیرت برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ویژه‌برنامه‌های نقاشی و قصه‌گویی برای کودکان، فعال‌شدن رسانه ملی، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری، مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوای هنری تبلیغی همچون نماهنگ، پوستر، عکس‌نوشته و…، بهره‌مندی از ظرفیت نماز عبادی سیاسی جمعه پنجم دی با دعوت از سخنرانان پیش از خطبه، فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی بخشی از برنامه‌های ستاد بزرگداشت یوم الله نهم دی استان گیلان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از برگزاری مراسم محوری بزرگداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت با سخنرانی سردار پاسدار دکتر علی‌محمد نائینی (سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله نهم دی) خبر داد و افزود: این مراسم ساعت ۱۰ صبح دوشنبه هشتم دی در میدان شهدای ذهاب شهر رشت برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه مراسم دیگری ساعت ۱۱ صبح جمعه پنجم دی قبل از خطبه‌های نماز جمعه شهر رشت برگزار می‌شود، بیان کرد: این مراسم با سخنرانی علیرضا زادبر (پژوهشگر تاریخ و فعال سیاسی) در مصلی امام خمینی (ره) شهر رشت برگزار می‌گردد.