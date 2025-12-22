جمادیان: مساجد بیجار آماده میزبانی از مراسم معنوی اعتکاف هستند

حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اعتکاف یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تجلی ایمان و خلوت با خالق است که نه تنها بعد فردی، بلکه انسجام اجتماعی و فرهنگی جامعه را نیز تقویت می‌نماید.

وی افزود: امسال نیز این مراسم پربرکت در بخش‌های مجزا برای خواهران، برادران و دانش‌آموزان در سطح شهرستان برگزار خواهد شد تا همه اقشار بتوانند از فیوضات آن بهره‌مند شوند.

حجت‌الاسلام جمادیان در خصوص فراهم‌سازی بستر مناسب برای برگزاری مراسم تصریح کرد: خوشبختانه مساجد شاخص شهرستان بیجار با حمایت‌های صورت‌گرفته، از لحاظ فضا و امکانات برای اقامه این مراسم معنوی کاملاً مهیا شده‌اند.

رئیس تبلیغات اسلامی بیجار همچنین به نکات ثبت‌نام اشاره کرد و گفت: متقاضیان شرکت در اعتکاف می‌توانند تا پایان روز دهم دی‌ماه نسبت به تکمیل مراحل ثبت‌نام خود اقدام نمایند؛ همچنین ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی در محل آموزش و پرورش صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: در شش مسجد شهرستان که میزبان معتکفین خواهند بود، مبلغ سیصد هزار تومان به عنوان هزینه ثبت‌نام در نظر گرفته شده است.

حجت‌الاسلام جمادیان در پایان از علاقه‌مندان خواست تا برای کسب اطلاعات بیشتر و نهایی‌سازی ثبت‌نام به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار مراجعه نمایند و یا با این نهاد تماس حاصل فرمایند.