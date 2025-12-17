جمادیان:«اعتکاف» فرصتی برای ارتباط عمیق با معارف اهل بیت (ع) است

حجتالاسلام سعدالله جمادیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مراسم معنوی اعتکاف با حضور گسترده مردم متدین و روزهدار بیجار، همزمان با سراسر کشور در سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم دیماه ۱۴۰۴ در مساجد منتخب شهرستان برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری این آئین عبادی، افزود: اعتکاف نه فقط یک مراسم، بلکه یک اردوی تربیتی سه روزه در جوار خانه خداست که فرصت انس گرفتن با قرآن و دعا و اندیشیدن به خود و خالق را فراهم میکند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار تصریح کرد: با توجه به استقبال پرشور سالهای گذشته، امسال نیز برنامهریزیهای دقیقی برای غنیسازی محتوایی اعتکاف صورت گرفته است و اولویت اصلی ما توجه به معارف اهل بیت (ع) و آشنایی شرکتکنندگان، بهویژه نسل جوان، با این آموزههای اصیل است.
حجتالاسلام جمادیان در ادامه سخنان خود بر اهمیت ثبتنام بهموقع تأکید کرد و گفت: مهلت ثبتنام معتکفین تا پایان روز دهم دیماه ۱۴۰۴ است و علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام یا کسب اطلاعات بیشتر به اداره تبلیغات اسلامی بیجار مراجعه نمایند.
وی همچنین شماره تماس ۳۸۲۲۵۳۵۴ را برای پاسخگویی به سوالات احتمالی اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: امیدواریم با مشارکت حداکثری مردم، شاهد برگزاری یکی از پرشورترین مراسم اعتکاف در سطح استان باشیم.
رئیس تبلیغات اسلامی بیجار در پایان افزود: همکاری هیئتهای مذهبی، روحانیون معتکف و نیروهای بسیج در فضاسازی و اجرای هرچه بهتر برنامههای فرهنگی و معنوی اعتکاف، نقش کلیدی خواهد داشت و از این بابت قدردان همه خدمتگزاران هستیم.
