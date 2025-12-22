به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز دوشنبه در جلسه پیگیری آخرین وضعیت مصوبات سفر وزیر محترم جهاد کشاورزی به شهرستان ویژه مرند و بررسی مشکلات دامداران و مرغداران در حوزه نهاده‌های دامی و سامانه بازارگاه که با حضور عزت‌الله حبیب‌زاده، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: مشکلات حوزه نهاده‌های طیور عمدتاً ناشی از مسائل مرتبط با تأمین ارز است و این موضوع تأثیر مستقیمی بر روند واردات نهاده‌ها دارد.

وی با اشاره به وضعیت تأمین جو در استان افزود: حدود ۲۰ درصد جو مورد نیاز از طریق واردات و ۸۰ درصد آن در داخل کشور تولید می‌شود. در استان آذربایجان شرقی حدود ۳ میلیون رأس دام سبک وجود دارد که ۸۰ درصد جو مورد نیاز آن‌ها از تولید داخلی تأمین می‌شود.

شفیعی ادامه داد: دامداران باید در فصل برداشت جو، بخشی از نیاز خود را خریداری و ذخیره کنند، اما متأسفانه بسیاری از دامداران منتظر نهاده‌های وارداتی یارانه‌ای هستند؛ در حالی که امکان تأمین کل نیاز استان از محل جو یارانه‌ای وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه نهاده‌های دامداری‌های صنعتی عمدتاً شامل ذرت و سویا است، تصریح کرد: در حال حاضر نهاده‌های دامی در بازار وجود دارد، اما قیمت آن‌ها بالا است و همین موضوع موجب نارضایتی تولیدکنندگان شده است.

وی با اشاره به ساختار واردات نهاده‌ها گفت: حدود ۹۰ درصد واردات نهاده‌های دامی در اختیار بخش خصوصی است و پس از انجام واردات، واردکنندگان به طور متوسط حدود ۸ ماه در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرند. این تأخیرها باعث ایجاد مشکلات جدی در توزیع و قیمت نهاده‌ها شده است.

شفیعی خاطرنشان کرد: به همین دلیل وزیر جهاد کشاورزی تصمیم گرفته است واردکنندگان، نهاده‌های واردشده را به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند تا فرآیند توزیع توسط این مجموعه انجام شود و از گران‌فروشی و بروز فساد در این حوزه جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی در حال اصلاح رویه‌ها در حوزه نهاده‌های دامی است، افزود: در شرایط فعلی، نظر تصمیم‌گیران بر این است که آزادسازی کامل واردات نهاده‌ها با ارز آزاد، منجر به افزایش شدید قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت و در نهایت کاهش محسوس مصرف این اقلام خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: اختصاص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به نیاز بالای استان به نهاده‌ها گفت: سالانه حدود یک میلیون تن جو فقط برای دامداران آذربایجان شرقی مورد نیاز است و تأمین این میزان از محل نهاده‌های یارانه‌ای امکان‌پذیر نیست.

شفیعی در پایان با اشاره به نقش وزیر جهاد کشاورزی در پیگیری مسائل ارزی اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی در زمینه تأمین ارز نهاده‌ها مطالبه‌گر است و تلاش می‌کند ارز مورد نیاز را فراهم کند، اما تخصیص ارز در حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی نیست. در حال حاضر کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی در بنادر جنوبی کشور آماده تخلیه هستند و تنها در انتظار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به‌سر می‌برند.

وی همچنین با اشاره به مصوبات دشت یکانات تأکید کرد: تجهیزات مورد نیاز این دشت باید در اسرع وقت تأمین و مشکلات موجود مرتفع شود و برای حل این مسئله، بازه زمانی مشخصی تعریف خواهد شد.