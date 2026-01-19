به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر روحی روز دوشنبه در جلسه امنیت غذایی استان با محوریت تأمین گوشت قرمز گفت: با توجه به اجرای سیاست مهم حذف ارز ترجیحی و رویکرد عدالت یارانه‌ای، هزینه ‌های تولید دام زنده افزایش یافته و این موضوع در روزهای اخیر بر قیمت گوشت قرمز در بازار تأثیرگذار بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی افزود: اجرای طرح توزیع کالابرگ و افزایش میزان تقاضا برای خرید گوشت قرمز نیز از دیگر عوامل مؤثر بر نوسانات قیمتی این محصول به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اقدامات دولت برای مدیریت بازار گوشت قرمز خاطرنشان کرد: با برنامه ‌ریزی‌ها و تمهیدات لازم برای واردات گوشت مورد نیاز کشور و همچنین تأمین مستمر ذخایر، هیچ‌ گونه کمبودی در زمینه تهیه و توزیع گوشت قرمز در استان وجود ندارد و نیاز بازار به‌ طور کامل پوشش داده می‌شود.

روحی ادامه داد: نظارت‌ های میدانی و مستمر بر روند توزیع و قیمت‌ گذاری گوشت قرمز با جدیت در دستور کار دستگاه‌های نظارتی قرار دارد و از هرگونه گران‌ فروشی یا اخلال در بازار جلوگیری خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: با تداوم روند تأمین، توزیع منظم و تشدید نظارت ‌ها، انتظار می‌رود قیمت گوشت قرمز در روزهای آینده به ثبات برسد.