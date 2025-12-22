تشک مواج از کجا بخریم؟/ معرفی برندها

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تشک مواج نوعی تشک طبی پیشرفته است که با استفاده از هوا و فشار متغیر نقاط تماس بدن با سطح تخت را تغییر میدهد و از ایجاد زخم بستر جلوگیری میکند یا آن را درمان میکند. زخم بستر معمولاً در افرادی دیده میشود که برای مدت طولانی در تخت هستند، مانند سالمندان، بیماران ضعیف یا افرادی که توان حرکتی کمی دارند.
تشک مواجها در مراکز درمانی، بیمارستانها و حتی در مصارف خانگی کاربرد دارند و میتوانند کیفیت زندگی افرادی که زمان زیادی در بستر میگذرانند را به شکل چشمگیری بهتر کنند.
معرفی برندهای برتر تشک مواج
در ادامه ۴ برند معتبر و محبوب تشک مواج در ایران را بررسی میکنیم:
زنیت مد ( ZenithMed)
زنیت مد یکی از برندهای شناخته شده در ایران است که تشکهای مواج سلولی و تخم مرغی تولید و عرضه میکند.
ویژگیها:
جنس PVC پزشکی و مقاوم
پمپ قوی برای تنظیم هوا
مناسب برای پیشگیری و درمان زخم بستر
قابل استفاده برای بیمارستان و منزل
قیمت مناسب و تنوع در مدلها
برخی مدلها تا ۱۸ سلول دارند و تحمل وزن بالا دارند.
مزایا:
طراحی ساده و کاربرپسند
قیمت مناسب نسبت به برخی برندهای خارجی
قطعات یدکی قابل تهیه در ایران
معایب:
برخی مدلهای اولیه ممکن است تکنولوژی پیشرفته مانند Low Air Loss نداشته باشند.
از کجا بخریم؟
تشک مواج سلولی زنیت مد را میتوانید از فروشگاه تجهیزات پزشکی آبی سلامت تهیه کنید. فروشگاه آبی سلامت انواع تجهیزات پزشکی را با بهترین کیفیت و قیمت مناسب به فروش میرساند و به سراسر کشور ارسال میکند.
مکسی ( Maxi)
برند مکسی یکی دیگر از تولیدکنندگان مطرح در بازار داخلی تشکهای طبی و تجهیزات توانبخشی است.
ویژگیها:
ارائه تشکهای مواج با پمپهای قدرتمند
تمرکز بر راحتی بیمار و توزیع دقیق فشار
مناسب بیماران بستری در منزل یا مراکز درمانی
مزایا:
پشتیبانی مناسب در بازار ایران
تکنولوژی برابر با استانداردهای بین الملل
ساختار مقاوم و دوامی بالا
معایب:
ممکن است نسبت به برندهای خارجی حرفهای تر قیمت بیشتری داشته باشد.
نکته خرید:
تشک مواج سلولی مکسی را نیز میتوانید از فروشگاه آبی سلامت خریداری کنید. جهت مقایسه قیمت دیگر فروشگاهها میتوانید از طریق پلتفرم ترب اقدام نمائید.
وکتو ( Vekto)
برند وکتو یکی از برندهای شناخته شده در حوزه تشکهای مواج و تجهیزات پزشکی در ایران است.
ویژگیها:
تشکهای سلولی با دو کانال متفاوت
توزیع فشار مناسب و طراحی ارگونومیک
مناسب بیماران با ریسک متوسط تا بالا
قابلیت تنظیم ساده و عملیاتی راحت
مزایا:
پخش فشار یکنواخت
طراحی مطابق با استانداردهای بین المللی
معایب:
شاید تنوع مدلها نسبت به برندهای بزرگتر کمتر باشد.
ایده آل برای:
افرادی که نیاز به تشک مواج کارآمد اما قیمت مناسب دارند.
ویو ( Wave)
برند ویو (Wave) یکی دیگر از برندهای محبوب در بازار تجهیزات پزشکی است که تشک مواج سلولی تولید میکند.
ویژگیها:
تشکهای PVC با تعداد سلولهای استاندارد
توزیع فشار مناسب برای کاهش نقاط فشار
مناسب پیشگیری از زخم بستر
مزایا:
قیمت مناسب
کیفیت ساخت بال
کاربری آسان
معایب:
ممکن است برای بیماران با وزن خیلی بالا مناسب نباشد.
از کجا خرید کنیم؟
تشک مواج سلولی برند ویو از طریق ترب، ایمالز و باسلام قابل خریداری است.
معرفی انواع تشک مواج
تشک مواج سلولی یکی از حرفهای ترین و پرکاربردترین انواع تشک مواج است که معمولاً برای بیماران با ریسک متوسط تا شدید زخم بستر استفاده میشود. این تشک از چندین سلول استوانهای یا لولهای تشکیل شده که به صورت متناوب پر و خالی از هوا میشوند. همین تغییر مداوم فشار باعث میشود وزن بدن بیمار روی نقاط مختلف پخش شود و فشار طولانی مدت روی یک نقطه ایجاد نشود. تشکهای سلولی معمولاً تحمل وزن بالاتری دارند، امکان تنظیم فشار هوا متناسب با وزن بیمار را فراهم میکنند و برای استفاده طولانی مدت در منزل یا مراکز درمانی بسیار مناسب هستند.
در مقابل، تشک مواج تخم مرغی ساختاری سادهتر دارد و سطح آن از برجستگیهای شبیه به شانه تخم مرغ تشکیل شده است. این نوع تشک بیشتر برای پیشگیری از زخم بستر یا مراحل خفیف آن کاربرد دارد و معمولاً قیمت مناسبتری نسبت به تشکهای سلولی دارد. تشک تخم مرغی سبک تر است، نصب و استفاده آسانتری دارد و گزینهای اقتصادی برای بیمارانی است که تحرک نسبی دارند یا هنوز دچار زخم بستر نشدهاند.
اگر بیمار مدت طولانی کاملاً بستری است یا سابقه زخم بستر دارد، تشک مواج سلولی انتخاب مطمئنتری محسوب میشود؛ اما اگر هدف صرفاً پیشگیری، استفاده کوتاه مدت یا مراقبت از سالمندان با تحرک محدود است، تشک مواج تخم مرغی میتواند نیاز را با هزینه کمتر برطرف کند.
|
معیار مقایسه
|
تشک مواج سلولی
|
تشک مواج تخم مرغی
|
تحمل وزن
|
بالا (مناسب بیماران سنگین وزن)
|
متوسط
|
امکان تنظیم فشار هوا
|
دارد (متناسب با وزن بیمار)
|
معمولاً ندارد یا بسیار محدود است
|
سطح راحتی برای بیمار
|
بسیار بالا
|
متوسط
|
قیمت
|
قیمت بالاتر نسبت به تخم مرغی
|
اقتصادیتر و مقرون به صرفه
|
مناسب برای استفاده در
|
بیمارستان، مراکز درمانی، منزل
|
منزل و مراقبتهای سبک
نحوه کار تشک مواج
تشکهای مواج معمولاً از هوای متغیر در سلولهای داخلی ساخته شدهاند که به طور دورهای باد و خالی میشوند. این کار باعث میشود فشار بدن روی سطح تشک به شکل چرخشی و توزیع شده باشد و از فشار مداوم روی یک نقطه جلوگیری شود؛ همین موضوع موجب میشود گردش خون بهتر شود و پوست زخم نگیرد.
اگر یکی از شرایط زیر را دارید، خرید تشک مواج توصیه میشود:
مدت طولانی در تخت هستید
قبلاً سابقه زخم بستر داشتهاید
تحرک شما کم است
در حال مراقبت از سالمند یا بیمار هستید
به دنبال تشک طبی باکیفیت برای بهبود کیفیت خواب هستید
تشکهای مواج میتوانند پیشگیری از ایجاد زخم بستر را در بیماران بستری و کسانی که در منزل نگهداری میشوند، تا حد زیادی افزایش دهند.
تشک مواج سلولی و تخم مرغی را از کجا بخرم؟
اگر قصد خرید تشک مواج دارید، این منابع را بررسی کنید:
فروشگاههای تجهیزات پزشکی
سایتهای تخصصی که تجهیزات بیمارستانی و پزشکی میفروشند. همانطور که گفته شد فروشگاه آبی سلامت یکی از فروشگاههای معتبر تجهیزات پزشکی میباشد که میتوانید با اطمینان خاطر خرید خود را انجام دهید.
ترب
در ترب میتوان قیمتها و فروشندههای مختلف برای یک محصول را مقایسه کرد.
نمایندگیهای رسمی برندها
برخی برندها نمایندگی رسمی دارند که ضمانت و خدمات پس از فروش بهتری ارائه میدهند.
نکات قبل از خرید تشک مواج
اندازه و ابعاد:
تشک باید مناسب تخت شما باشد (یک نفره، دو نفره، بیمارستانی استاندارد و …)
وزن قابل تحمل:
برای بیماران سنگین وزن تر، تشکهایی با تحمل وزن بالاتر توصیه میشود.
موقعیت استفاده:
اگر بیمار در منزل است یا در مرکز درمانی بستری است میتواند نوع متفاوتی داشته باشد.
گارانتی و خدمات پس از فروش:
داشتن ضمانت کیفیت، پشتیبانی و خدمات پس از فروش برای محصولات پزشکی بسیار مهم است.
