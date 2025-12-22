به گزارش خبرنگار مهر، مجید دهقانی‌زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تدوین طرح بازآرایی فضایی زنجیره تأمین و ارزش صنعت فولاد ایران با تأکید بر نقش و جایگاه استان یزد، هدف اصلی این سند را افزایش بهره‌وری، رفع عدم توازن منابع آب و انرژی و تضمین استقرار باثبات صنعت فولاد در افق سال ۱۴۱۰ دانست و گفت: این طرح قرار است مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان آمایشی و صنعتی در سطح ملی قرار گیرد.

چالش‌های پایداری صنعت فولاد در ایران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد با اشاره به اهمیت بنیادین صنعت فولاد در توسعه زیرساخت‌ها، رشد اقتصادی و ارتقا توان رقابتی ایران در سطح جهانی، ادامه داد: چالش‌های جدی پیش روی پایداری این صنعت شامل توزیع نامتوازن واحدهای صنعتی در جغرافیا، محدودیت فزاینده منابع حیاتی همچون آب و انرژی، و همچنین فاصله زیاد میان مراکز استخراج مواد اولیه معادن تا بنادر صادراتی، موجب بروز ناترازی و عدم تعادل در زنجیره‌های ارزش شده است.

وی تصریح کرد: اگرچه ایران با در اختیار داشتن ذخایر عظیم سنگ‌آهن با بیش از ۵.۵ میلیارد تن و شبکه‌ای گسترده از واحدهای فرآوری و فولادسازی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های اصلی فولاد منطقه را داراست، اما بررسی‌های فنی نشان می‌دهند که دستیابی به اهداف تولید ۵۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ و ۷۰ میلیون تن در سال ۱۴۱۰، بدون بازنگری اساسی در ساختار فضایی کنونی زنجیره فولاد امکان‌پذیر نخواهد بود.

الگوی بهینه برای مقابله با گلوگاه‌های موجود صنعت فولاد

دهقانی‌زاده، محدودیت‌های استخراج سنگ‌آهن، کسری انرژی و فشار مضاعف بر منابع آبی در مناطق مرکزی را از مهم‌ترین گلوگاه‌های صنعت فولاد دانست و تصریح کرد: بر این اساس، طرح بازآرایی فضایی با رویکرد آمایش سرزمین و با محوریت استان یزد، به‌منظور تعیین الگوی بهینه استقرار حلقه‌های مختلف زنجیره، از معدن تا تولید محصولات نهایی، تدوین شده است.

این پژوهش از روش‌های علمی پیشرفته‌ای از جمله تحلیل زنجیره ارزش، تحلیل‌های مکانی در محیط GIS، سناریو نویسی فضایی و مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاری AHP و SAW بهره برده تا نقشه راهی علمی و عملیاتی برای توسعه پایدار کشور ترسیم کند.

جایگاه محوری یزد در زنجیره‌های پایین‌دستی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در خصوص نقش استان یزد در این بازآرایی، اظهار داشت: یزد به دلیل تمرکز معادن بزرگ سنگ‌آهن، زیرساخت‌های صنعتی قوی و سابقه طولانی در صنعت فولاد، در الگوی پیشنهادی جدید، نقشی محوری در تکمیل زنجیره‌های پایین‌دست، مانند تولید فولادهای با ارزش افزوده بالا برای صنایع قطعه‌سازی و ماشین‌سازی، خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خروجی‌های این مطالعه شامل اطلس فضایی صنعت فولاد کشور، نقشه‌های پهنه‌بندی مناسبت مکانی، تحلیل جامع ناترازی منابع و سناریوهای توسعه پیشنهادی در افق ۱۴۱۰ خواهد بود که ابزاری کارآمد برای دولت، بخش خصوصی و نهادهای برنامه‌ریزی فراهم می‌آورد تا توسعه صنعتی کشور به‌صورتی متوازن، پایدار و مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای دنبال شود.