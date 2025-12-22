از خانه تا جامعه، تصویر زن در مطبوعات دهه شصت

به گزارش خبرنگار مهر، «زن در گفتمان مطبوعات دهه شصت» نام نشستی با حضور صاحبنظران حوزه رسانه و علوم اجتماعی است که در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

در این نشست شیرین احمدنیا رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، مریم نصر اصفهانی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زهره سعیدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به دبیری حوریه شجاعی عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر ارتباطات سخنرانی می‌کنند.

این نشست روز سه‌شنبه دوم دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۴ عصر در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار خواهد شد.

