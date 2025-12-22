  1. دين، حوزه، انديشه
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

از خانه تا جامعه، تصویر زن در مطبوعات دهه شصت

از خانه تا جامعه، تصویر زن در مطبوعات دهه شصت

نشست «زن در گفتمان مطبوعات دهه شصت» با حضور جمعی از صاحبنظران علوم اجتماعی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر ارتباطات برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «زن در گفتمان مطبوعات دهه شصت» نام نشستی با حضور صاحبنظران حوزه رسانه و علوم اجتماعی است که در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

در این نشست شیرین احمدنیا رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، مریم نصر اصفهانی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زهره سعیدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به دبیری حوریه شجاعی عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر ارتباطات سخنرانی می‌کنند.

این نشست روز سه‌شنبه دوم دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۴ عصر در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار خواهد شد.

سیده فاطمه سادات کیایی

