موزه ها در ایران؛ از سیاستگذاری هنر تا مطالعات علوم اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و انجمن انسان شناسی ایران نشست موزهها و سیاستگذاری هنر در ایران را با محوریت مطالعات علوماجتماعی موزه برگزار میکند.
ایننشست سیامین پیشنشست همایش ملی سیاستگذاری هنر در ایران است که با حضور لیلا خسروی (عضو هیئتعلمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری)، مهدی خانکه (استادیار هنر اسلامی ایرانی دانشکده هنرهای سنتی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی دانشگاه فرشچیان)، علیرضا حسنزاده (مدیر پژوهشکده مردمشناسی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری)، رضا دبیرینژاد (رئیس موزه هنرهای معاصر)، بهنام زنگی (رئیس مؤسسه فرهنگی هنری و پژوهشی صبا)، طیبه عزتاللهینژاد (عضو هیئتعلمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) و دبیری علمی مصطفی اسدزاده (عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) روز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۳۰ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار خواهد شد.
همچنین این جلسه به صورت برخط به نشانی https://www.skyroom.online/ch/ricac/art قابل مشاهده است.
