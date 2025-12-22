حسینی: ۹۰ درصد تعهدات ابلاغی سوادآموزی در کردستان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته سوادآموزی، افزود: طبق آخرین سرشماری رسمی، رشد باسوادی کشور تا سال ۱۳۹۸ به ۵۱ درصد رسیده است که این رشد حاصل برکات نهضت سوادآموزی است و باید تأکید کرد که منظور، دو و نیم برابر بودن میزان رشد باسوادی نسبت به میانگین جهانی است، نه صرفاً نرخ باسوادی.

حسینی تصریح کرد: با وجود این دستاوردها، وضعیت موجود کافی نیست و بر همین اساس، راهبرد اصلی استان، انسداد مبادی بی‌سوادی و همزمان کاهش جمعیت بی‌سواد فعلی است.

حسینی با اشاره به پوشش تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم گفت: در مهرماه ۱۴۰۴ با تلاش همکاران، پوشش تحصیلی مقطع ابتدایی به ۱۰۰ درصد رسید و تمامی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم بر اساس داده‌های ثبت‌احوال در مدارس ثبت‌نام شدند.

وی افزود: برای جلوگیری از ترک تحصیل، ستاد ویژه انسداد مبادی بی‌سوادی با مسئولیت فرمانداران در تمامی شهرستان‌ها تشکیل شده و آمار دانش‌آموزان در معرض ترک تحصیل به‌صورت مستمر در سامانه «شهید محمودوند» پایش و رصد می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه هدف نهایی، عدم تولید بی‌سوادی جدید و کاهش بی‌سوادی موجود است، گفت: در همین راستا، برنامه‌های ابلاغی سوادآموزی در سه بخش «سوادآموزی، انتقال و تحکیم» برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: با وجود اینکه هنوز به پایان مهلت قانونی کلاس‌گذاری نرسیده‌ایم، تاکنون بیش از ۹۰ درصد سهمیه‌های ابلاغی ثبت‌نام و جذب شده است.

حسینی با اشاره به وجود لایه‌های سخت بی‌سوادی در جامعه گفت: متأسفانه در کشور سیاست‌های تنبیهی در این حوزه وجود ندارد و رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سیاست‌های تشویقی و مردم‌پایه است؛ از این رو نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و تبیین اهمیت سوادآموزی بسیار تعیین‌کننده است.

وی از همراهی رسانه‌های استان، ائمه جمعه، فرمانداران، دهیاران و دستگاه‌های عضو ستاد پشتیبانی نهضت سوادآموزی از جمله کمیته امداد، بهزیستی، سازمان زندان‌ها و دانشگاه علوم پزشکی قدردانی کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به رویکرد جدید وزارت آموزش و پرورش گفت: تمامی کلاس‌های سوادآموزی استان در قالب «پایگاه‌های سوادآموزی» و در داخل مدارس برگزار می‌شود و دیگر از فضاهای متفرقه استفاده نخواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر ۸۲ پایگاه سوادآموزی و بیش از ۲۴۰ کلاس درس در سطح استان فعال است که امکان دسترسی آسان و محیط آموزشی استاندارد را برای فراگیران فراهم می‌کند.

باسوادی زنان در کردستان به ۹۳.۳۹ درصد رسید

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با ارائه آخرین آمار باسوادی در استان اظهار کرد: میانگین باسوادی در مناطق روستایی ۹۲.۴۸ درصد و در مناطق شهری ۹۷.۳۶ درصد است و میانگین باسوادی زنان در مجموع استان به ۹۳.۳۰ درصد می‌رسد که نشان می‌دهد در حوزه باسوادی زنان، به‌ویژه زنان روستایی، نیازمند توجه و برنامه‌ریزی جدی‌تری هستیم.

حسینی با تشریح وضعیت کلاس‌گذاری سوادآموزی در سال جاری گفت: در حال حاضر در دوره سوادآموزی ۲۰۳ نفر، در دوره انتقال یک‌هزار و ۱۲۲ نفر و در دوره تحکیم ۹۲ نفر به‌صورت قطعی ثبت‌نام شدند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۹۰ درصد تعهدات ابلاغی استان در حوزه سوادآموزی محقق شده است، تصریح کرد: برآوردها و روند اجرای برنامه‌ها نشان می‌دهد که تا پایان مهلت قانونی، تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف تعیین‌شده در سال ۱۴۰۴ به‌طور قطع دست‌یافتنی خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین با اشاره به ارزیابی‌های ملی در حوزه سوادآموزی گفت: استان کردستان هم‌اکنون در شمار استان‌های برتر کشور از نظر شاخص‌های عملکردی سوادآموزی قرار دارد، اما به این جایگاه بسنده نخواهیم کرد و هدف‌گذاری ما قرار دارد.

سواد؛ زیربنای توانمندسازی سرمایه انسانی

وی گفت: امروز سواد صرفاً خواندن و نوشتن نیست، بلکه به‌کارگیری مهارت‌ها در زندگی فردی و اجتماعی اهمیت دارد و بسیاری از افراد موفق در حوزه‌هایی مانند پزشکی، مهندسی و آموزش، مسیر خود را از دوره‌های سوادآموزی آغاز کرده‌اند.

وی با تشریح برنامه‌های هفته سوادآموزی سال ۱۴۰۴ با شعار «سوادآموزی در مدار تحول» گفت: این هفته از اول تا هفتم دی‌ماه با عناوینی همچون «سوادآموزی، رسانه و تبیین»، «تکریم فعالان سوادآموزی»، «سوادآموزی و مسئولان»، «فرهنگ ایثار و شهادت»، «ترویج فرهنگ نماز و انتظار»، «مشارکت‌های مردمی» و «نهضت سوادآموزی و آرمان‌های امام و رهبری» گرامی داشته می‌شود.