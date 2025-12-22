  1. استانها
حسینی: ۹۰ درصد تعهدات ابلاغی سوادآموزی در کردستان محقق شد

سنندج_ مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: تاکنون بیش از ۹۰ درصد تعهدات ابلاغی استان در حوزه سوادآموزی محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته سوادآموزی، افزود: طبق آخرین سرشماری رسمی، رشد باسوادی کشور تا سال ۱۳۹۸ به ۵۱ درصد رسیده است که این رشد حاصل برکات نهضت سوادآموزی است و باید تأکید کرد که منظور، دو و نیم برابر بودن میزان رشد باسوادی نسبت به میانگین جهانی است، نه صرفاً نرخ باسوادی.

حسینی تصریح کرد: با وجود این دستاوردها، وضعیت موجود کافی نیست و بر همین اساس، راهبرد اصلی استان، انسداد مبادی بی‌سوادی و همزمان کاهش جمعیت بی‌سواد فعلی است.

حسینی با اشاره به پوشش تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم گفت: در مهرماه ۱۴۰۴ با تلاش همکاران، پوشش تحصیلی مقطع ابتدایی به ۱۰۰ درصد رسید و تمامی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم بر اساس داده‌های ثبت‌احوال در مدارس ثبت‌نام شدند.

وی افزود: برای جلوگیری از ترک تحصیل، ستاد ویژه انسداد مبادی بی‌سوادی با مسئولیت فرمانداران در تمامی شهرستان‌ها تشکیل شده و آمار دانش‌آموزان در معرض ترک تحصیل به‌صورت مستمر در سامانه «شهید محمودوند» پایش و رصد می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه هدف نهایی، عدم تولید بی‌سوادی جدید و کاهش بی‌سوادی موجود است، گفت: در همین راستا، برنامه‌های ابلاغی سوادآموزی در سه بخش «سوادآموزی، انتقال و تحکیم» برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: با وجود اینکه هنوز به پایان مهلت قانونی کلاس‌گذاری نرسیده‌ایم، تاکنون بیش از ۹۰ درصد سهمیه‌های ابلاغی ثبت‌نام و جذب شده است.

حسینی با اشاره به وجود لایه‌های سخت بی‌سوادی در جامعه گفت: متأسفانه در کشور سیاست‌های تنبیهی در این حوزه وجود ندارد و رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سیاست‌های تشویقی و مردم‌پایه است؛ از این رو نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و تبیین اهمیت سوادآموزی بسیار تعیین‌کننده است.

وی از همراهی رسانه‌های استان، ائمه جمعه، فرمانداران، دهیاران و دستگاه‌های عضو ستاد پشتیبانی نهضت سوادآموزی از جمله کمیته امداد، بهزیستی، سازمان زندان‌ها و دانشگاه علوم پزشکی قدردانی کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به رویکرد جدید وزارت آموزش و پرورش گفت: تمامی کلاس‌های سوادآموزی استان در قالب «پایگاه‌های سوادآموزی» و در داخل مدارس برگزار می‌شود و دیگر از فضاهای متفرقه استفاده نخواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر ۸۲ پایگاه سوادآموزی و بیش از ۲۴۰ کلاس درس در سطح استان فعال است که امکان دسترسی آسان و محیط آموزشی استاندارد را برای فراگیران فراهم می‌کند.

باسوادی زنان در کردستان به ۹۳.۳۹ درصد رسید

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با ارائه آخرین آمار باسوادی در استان اظهار کرد: میانگین باسوادی در مناطق روستایی ۹۲.۴۸ درصد و در مناطق شهری ۹۷.۳۶ درصد است و میانگین باسوادی زنان در مجموع استان به ۹۳.۳۰ درصد می‌رسد که نشان می‌دهد در حوزه باسوادی زنان، به‌ویژه زنان روستایی، نیازمند توجه و برنامه‌ریزی جدی‌تری هستیم.

حسینی با تشریح وضعیت کلاس‌گذاری سوادآموزی در سال جاری گفت: در حال حاضر در دوره سوادآموزی ۲۰۳ نفر، در دوره انتقال یک‌هزار و ۱۲۲ نفر و در دوره تحکیم ۹۲ نفر به‌صورت قطعی ثبت‌نام شدند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۹۰ درصد تعهدات ابلاغی استان در حوزه سوادآموزی محقق شده است، تصریح کرد: برآوردها و روند اجرای برنامه‌ها نشان می‌دهد که تا پایان مهلت قانونی، تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف تعیین‌شده در سال ۱۴۰۴ به‌طور قطع دست‌یافتنی خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین با اشاره به ارزیابی‌های ملی در حوزه سوادآموزی گفت: استان کردستان هم‌اکنون در شمار استان‌های برتر کشور از نظر شاخص‌های عملکردی سوادآموزی قرار دارد، اما به این جایگاه بسنده نخواهیم کرد و هدف‌گذاری ما قرار دارد.

سواد؛ زیربنای توانمندسازی سرمایه انسانی

وی گفت: امروز سواد صرفاً خواندن و نوشتن نیست، بلکه به‌کارگیری مهارت‌ها در زندگی فردی و اجتماعی اهمیت دارد و بسیاری از افراد موفق در حوزه‌هایی مانند پزشکی، مهندسی و آموزش، مسیر خود را از دوره‌های سوادآموزی آغاز کرده‌اند.

وی با تشریح برنامه‌های هفته سوادآموزی سال ۱۴۰۴ با شعار «سوادآموزی در مدار تحول» گفت: این هفته از اول تا هفتم دی‌ماه با عناوینی همچون «سوادآموزی، رسانه و تبیین»، «تکریم فعالان سوادآموزی»، «سوادآموزی و مسئولان»، «فرهنگ ایثار و شهادت»، «ترویج فرهنگ نماز و انتظار»، «مشارکت‌های مردمی» و «نهضت سوادآموزی و آرمان‌های امام و رهبری» گرامی داشته می‌شود.

