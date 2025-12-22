به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مطیع شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر تقریباً ۱۰۰ درصد ولادتهای استان در بیمارستانها انجام میشود و گواهی ولادت بهصورت الکترونیکی از سوی بیمارستانها به ثبت احوال ارسال میشود که این موضوع نقش مهمی در ثبت سریع و دقیق آمارهای جمعیتی دارد.
وی با بیان اینکه والدین موظفاند حداکثر طی ۱۵ روز برای دریافت شناسنامه نوزاد اقدام کنند، افزود: در صورتی که مراجعهای انجام نشود، همکاران ثبت احوال بهصورت مستمر پیگیر میشوند تا ثبت ولادت در مهلت قانونی انجام شود. بیش از ۹۹ درصد ولادتها در استان گلستان در همین بازه زمانی ثبت میشود.
مطیع ادامه داد: پس از مراجعه والدین، فرایند صدور شناسنامه نوزاد کمتر از نیم ساعت زمان میبرد و شناسنامه پس از امضای سند، تحویل میشود. اطلاعات هویتی نوزاد نیز همزمان در پایگاه جمعیتی کشور ثبت شده و مبنای ارائه خدماتی مانند بیمه و درمان قرار میگیرد.
مدیرکل ثبت احوال گلستان با اشاره به آمار ولادتها در هشتماهه سال جاری گفت: در این مدت ۱۶ هزار و ۴۶۵ واقعه ولادت در استان ثبت شده که بیشترین آن مربوط به شهرستان گنبدکاووس با سه هزار و ۴۵۴ واقعه و کمترین مربوط به بندرگز با ۲۲۵ واقعه بوده است.
وی درباره کارت هوشمند ملی اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و ۶۲۳ هزار و ۸۴۶ درخواست کارت هوشمند ملی در استان ثبت شده که بیش از ۹۹.۵ درصد افراد بالای ۱۵ سال تحت پوشش قرار گرفتهاند. از این تعداد، بیش از یک میلیون و ۴۶۱ هزار کارت تحویل شده و تعداد کارتهای باقیمانده در گلستان از کمترین ارقام کشور است.
مطیع با اشاره به تأخیر محدود در صدور برخی کارتها به دلیل تأمین مواد اولیه گفت: کد رهگیری کارت هوشمند ملی بهعنوان جایگزین کارت فیزیکی، امکان دریافت همه خدمات الکترونیکی را فراهم میکند و هیچ خللی در ارائه خدمات به مردم وجود ندارد.
وی همچنین از توسعه خدمات غیرحضوری ثبت احوال خبر داد و افزود: خدماتی مانند پیشثبتنام کارت ملی، تغییر نام و نام خانوادگی، درخواست گواهی فوت، مدارک پیدا شده، انحصار وراثت و اطلاعات خانوار از طریق سامانه «سهیم» ارائه میشود و هدف ما کاهش مراجعات حضوری و حرکت به سمت ثبت احوال هوشمند است.
مدیرکل ثبت احوال گلستان تأکید کرد: تلاش ما این است که با توسعه زیرساختهای الکترونیکی، خدمات هویتی سریعتر، دقیقتر و با کمترین مراجعه حضوری به مردم استان ارائه شود.
