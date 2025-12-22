رقابت ۲۷۳ تکواندوکار در مسابقات قرآنی به میزبانی قم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، این دوره از مسابقات به مناسبت گرامیداشت شهدای اقتدار جنگ ۱۲ روزه، با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران کشور و به میزبانی هیأت تکواندو استان قم در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

این مسابقات در دو بخش حفظ (حفظ کل قرآن کریم، ۲۰ جز، ۱۰ جز و جز ۳۰) و قرائت (تحقیق و ترتیل) و با حضور نزدیک به ۲۳۰ نفر تکواندوکار از سراسر کشور در دو رده سنی زیر ۱۷ سال و بالای ۱۷ سال، برگزار شد.

هادی ساعی در آئین اختتامیه این رقابت‌ها که با محمد جمشیدی سرپرست دبیرکلی فدراسیون و تولیت مسجد مقدس جمکران، حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی اکبر اجاق‌نژاد برگزار شد؛ طی سخنانی عنوان کرد: هر فردی که در این محفل قرآنی حضور دارد، برنده واقعی است؛ چراکه انس با قرآن هرگز باخت به همراه ندارد. ورزشکاران در سایه قرآن، هم در میدان رزم و تلاش ورزشی و هم در عرصه مجاهدت معنوی، توفیق کسب مدال خواهند داشت؛ مدالی که ارزش معنوی آن به‌مراتب بالاتر از افتخارات دنیایی است.

رئیس فدراسیون تکواندو با ابراز خرسندی از اهتمام خانواده بزرگ تکواندو به قرآن کریم که با حضوری گسترده، جامع و کم‌نظیرِ بیش از ۲۳۰ نفر از تکواندوکاران در این رقابت‌ها همراه بود اظهار داشت: بنده به وجود شما ورزشکاران قرآنی و متعهد افتخار می‌کنم.

در پایان این رقابت‌ها در بخش آقایان هیأت تکواندو استان قم عنوان قهرمانی را کسب کرد. استان مرکزی نایب قهرمان شد و تیم‌های لرستان و کرمانشاه هم عناوین بعدی را کسب کردند. در بخش در بخش بانوان نیز قم روی سکوی نخست ایستاد. البرز نایب قهرمان شد و سمنان و اصفهان هم عناوین بعدی را کسب کردند.

برگزیدگان زیر ۱۷ سال در بخش آقایان:

قرائت ترتیل: ۱- محمدر ضا صالحی از (استان قم) ۲- محمد حسن فرید فر از (استان همدان) ۳- محمدحسین هدایتی مهر از (استان قم) و محمدطه فریدفر از (استان همدان)

قرائت تحقیق: ۱- حسین امیری از (استان قم) ۲- محمد حسین فروغی از (استان قم) ۳- ابوالفضل احمدی از (استان کرمانشاه) و امیر مهدی رزم آور از (استان اردبیل)

حفظ جز ۳۰: ۱- محمدطاها جهاندیده از (استان قم) ۲- محمد جواد محمدی نودهی از (استان گیلان) ۳- محمدسجاد احدی از (استان قم) و ابوالفضل کرم رضایی از (استان لرستان)

حفظ ۱۰ جز: ۱- مهدیار رضایی مقدم از (استان قم) ۲- سید محمد رضا میر دامادیان از (استان قم) ۳- محمد هادی فرامرزی از (استان قم) و محمدحسین عبدالحسینی از (استان قم)

حفظ ۲۰ جز: ۱-: محمد هادی جلودار از (استان قم) ۲- محمد فهیمی فر از (استان اصفهان) ۳- سهند ملکی از (استان زنجان)

حفظ کل قرآن: ۱- محمد طاها نور محمدی از (استان البرز) ۲- علی فهیمی فر از (استان اصفهان)

برگزیدگان بالای ۱۷ سال در بخش آقایان

قرائت ترتیل: ۱- معین پاکدامن از (استان قم) ۲- معین آراسته از (استان زنجان) ۳- حسن امیری از (استان زنجان) و فرهاد ایوبی از (استان اصفهان)

قرائت تحقیق: ۱- احسان سلیمانی از (استان کرمانشاه) ۲- حسن شکری جدا از (استان اردبیل) ۳- احمد رضایی و مجید استادی بیدگلی هر دو از (استان قم)

حفظ جز ۳۰: منتخب: غلامعلی محسن آبادی از (استان مرکزی)

حفظ ۱۰ جز: ۱- علیرضا جعفری مطلق از (استان قم) ۲- رضا محسن آبادی از (استان مرکزی)

حفظ کل قرآن: ۱- حامد یعقوبی زاده از (استان لرستان) ۲- حیدر سلیمانی از (استان قم)

برگزیدگان بالای ۱۷ سال در بخش بانوان

حفظ جز ۳۰: ۱- سیده نرجس نامنی عنا از (استان کهکیلویه و بویر احمد) ۲- کوثر یاری بیگی درویشوند از (استان تهران) ۳- ستایش رضا پور از (استان تهران)

حفظ ۱۰ جز: ۱-: الهام رضایی از (استان قم) ۲- زینب عسگری از (استان قم) ۳- مریم متقی از (استان کرمانشاه)

حفظ کل قرآن: ۱- سیده زینب تقوی پور از (استان گیلان) ۲- ستایش قندهاری از (استان اصفهان)

قرائت تحقیق: ۲- بی بی زهره حسینی یزدی از (خراسان رضوی) ۲- سمانه سلیمی (از آذربایجان شرقی) ۳- فرزانه شهیدی (از استان قم)

قرائت ترتیل: ۱- حبیبه حسنلو از (استان زنجان) ۲- حوریه سادات حسینی طباطبایی از (استان کرمان) ۳- راحیل یوسفی از (استان مرکزی)

حفظ کل قرآن: ۱- نرگس نورمحمدی از (استان البرز) ۲- پریا یعقوبی زاده (استان لرستان)

حفظ ۲۰ جز: منتخب: سیده مهدیه خساره از (سمنان)

حفظ ۱۰ جز: منتخب: فاطمه حسنا فاطمی از (استان البرز)

حفظ جز ۳۰: ۱- نازنین زهرا آرمینه از (استان قم) ۲- پریا نبی ئی از (استان مرکزی) ۳- زهرا طبیبی زاده و زینب رضا زاده عسگری هرد و از (استان قم)

برگزیدگان زیر ۱۷ سال

قرائت تحقیق: ۱- فاطمه حسام از (استان گلستان) ۲- نازنین فاطمه دهقانی از (استان لرستان) ۳- یکتا دانشمند از (استان آذربایجان غربی)

قرائت ترتیل: ۱- زهرا شکوری از (استان سمنان) ۲- یگانه ماشی از (استان قم)