۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

فاطمی: رفع نقاط حادثه‌خیز در چهارمحال و بختیاری مطالبه مردمی است

شهرکرد- امام جمعه شهرکرد گفت: چندین جاده حادثه‌خیز در استان وجود دارد که انتظار می‌رود رفع مشکلات این مناطق به عنوان مطالبه مردمی جدی در اولویت راهداری قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مدیران و کارکنان اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری به‌مناسبت هفته حمل و نقل با قدردانی از زحمات و خدمات این مجموعه خاصه در ایام بارش‌های زمستانی و خدمات پرارزش حمل و نقل و جابجایی، اظهار کرد: رانندگان با بسترسازی راهداران، کار مهم و حیاتی جابجایی و حمل و نقل مسافر و بار و کالا را انجام می‌دهند که خدمت بسیار شایسته‌ای است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر حدیثی از امیرالمومنین (ع) که فرمودند «قِیمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِنُهُ»، ادامه داد: معیار ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که نیکو می‌دارد و از دستش بر می‌آید، هر چه انسان قادر به انجام کار ارزشمندتری باشد، قیمتش هم بالاتر است.

فاطمی با اشاره به مشکلات اقتصادی، بیان کرد: ما به آینده امیدواریم، همانطور که مقام معظم رهبری همیشه امیدوار هستند، نسبت به آینده نوید می‌دهند و همه ما را به استقامت دعوت می‌کنند.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه باید روی پای خود بایستیم و مستغنی شویم، افزود: حافظه تاریخ پر است از نام و یاد ملت‌هایی که به سمت استقلال و بی‌نیازی از بیگانگان پیش رفتند و در کشورهایی همچون چین و ژاپن در پرتو ریاضت‌های اقتصادی به این پیشرفت‌ها دست یافتند، شکوفا شدند و به اوج رسیدند.

فاطمی اظهار کرد: ایران ما دچار ریاضت نشده اما تنگناهایی وجود دارد که امیدواریم حل شود و ملت ایران نیز روی سرفرازی و خوشبختی را بیش از پیش خواهند دید.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه مشکل ورودی ناغان یک مطالبه مردمی جدی است، توضیح داد: همچنین چندین جاده حادثه‌خیز در استان وجود دارد که متأسفانه تعابیری چون کشتارگاه و قتلگاه نیز در باره این مناطق اطلاق شده است و انتظار می‌رود به عنوان مطالبه عمومی در اولویت راهداری قرار گیرد.

فاطمی در خصوص وضعیت نمازخانه‌های بین راهی، تصریح کرد: مایه دلگرمی و سرافرازی استان ما است که نمازخانه‌های بین راهی به مسافران خدمات ارائه می‌دهند و جای خرسندی دارد.

امام جمعه شهرکرد با تصریح اینکه نمازخانه‌های مناطق گردشگری و تفریحی استان نیز باید از هر حیث مجهز باشند، افزود: این نکته نیز بسیار مهم و مایه آبروی استان خواهد بود. فاطمی گفت:

