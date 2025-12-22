به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مدیران و کارکنان اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری به‌مناسبت هفته حمل و نقل با قدردانی از زحمات و خدمات این مجموعه خاصه در ایام بارش‌های زمستانی و خدمات پرارزش حمل و نقل و جابجایی، اظهار کرد: رانندگان با بسترسازی راهداران، کار مهم و حیاتی جابجایی و حمل و نقل مسافر و بار و کالا را انجام می‌دهند که خدمت بسیار شایسته‌ای است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر حدیثی از امیرالمومنین (ع) که فرمودند «قِیمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِنُهُ»، ادامه داد: معیار ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که نیکو می‌دارد و از دستش بر می‌آید، هر چه انسان قادر به انجام کار ارزشمندتری باشد، قیمتش هم بالاتر است.

فاطمی با اشاره به مشکلات اقتصادی، بیان کرد: ما به آینده امیدواریم، همانطور که مقام معظم رهبری همیشه امیدوار هستند، نسبت به آینده نوید می‌دهند و همه ما را به استقامت دعوت می‌کنند.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه باید روی پای خود بایستیم و مستغنی شویم، افزود: حافظه تاریخ پر است از نام و یاد ملت‌هایی که به سمت استقلال و بی‌نیازی از بیگانگان پیش رفتند و در کشورهایی همچون چین و ژاپن در پرتو ریاضت‌های اقتصادی به این پیشرفت‌ها دست یافتند، شکوفا شدند و به اوج رسیدند.

فاطمی اظهار کرد: ایران ما دچار ریاضت نشده اما تنگناهایی وجود دارد که امیدواریم حل شود و ملت ایران نیز روی سرفرازی و خوشبختی را بیش از پیش خواهند دید.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه مشکل ورودی ناغان یک مطالبه مردمی جدی است، توضیح داد: همچنین چندین جاده حادثه‌خیز در استان وجود دارد که متأسفانه تعابیری چون کشتارگاه و قتلگاه نیز در باره این مناطق اطلاق شده است و انتظار می‌رود به عنوان مطالبه عمومی در اولویت راهداری قرار گیرد.

فاطمی در خصوص وضعیت نمازخانه‌های بین راهی، تصریح کرد: مایه دلگرمی و سرافرازی استان ما است که نمازخانه‌های بین راهی به مسافران خدمات ارائه می‌دهند و جای خرسندی دارد.

امام جمعه شهرکرد با تصریح اینکه نمازخانه‌های مناطق گردشگری و تفریحی استان نیز باید از هر حیث مجهز باشند، افزود: این نکته نیز بسیار مهم و مایه آبروی استان خواهد بود. فاطمی گفت: