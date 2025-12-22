به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشهفروش صبح دوشنبه در جلسه شورای انرژی استان اصفهان با بیان تجارب کشور در رویدادهایی همچون زلزله و تصادف جادهای، اظهار کرد: پس از وقوع حوادثی مثل زلزله، همه به دنبال ایجاد اتاق امن هستند اما معمولاً با گذشت زمان، نیاز به ایمنی و آمادگی فراموش میشود. همین رویکرد در سایر رخدادها از جمله تصادف اتوبوس نیز مشاهده میشود و نشان میدهد انسانها در تأمین و حفظ اصول ایمنی، دچار فراموشی و بیتوجهی هستند؛ موضوعی که باید به صورت پیوسته دنبال و آموزش داده شود.
وی با اشاره به ضرورت استمرار مدیریت بحران و پدافند غیرعامل گفت: بحرانهایی مانند قطع برق خانوارها در سال گذشته، کمبود آب در تهران بزرگ و محدودیتهای انرژی در استان اصفهان، موجب شد که همه بخشها به راهکارهایی برای مصرف بهینه انرژی در ساختمانهای اداری، سازمانی و شهری فکر کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: این تجربیات ضرورت تغییر نگرش به نحوه طراحی و ساخت و ساز شهری و اداری را نمایان میکند تا ظرفیتها و زیرساختهای لازم برای ایمنی و مدیریت بحران ایجاد شود.
شیشهفروش تصریح کرد: شهر هوشمند باید بتواند سطح تابآوری خود در برابر تهدیدات مختلف را ارتقا دهد و آموزش مسائل انرژی در تمام ارکان شهری و سازمانی صورت گیرد. وی پیشنهاد کرد تا شوراهای تخصصی و ساختارمند در تمام سازمانها برگزار و به صورت مستمر دنبال شود تا سطح آمادهسازی و ضمانت اجرایی آموزش بالا برود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی در ساختمانها یادآور شد: بر اساس گزارشها، حوادثی مانند سقوط آسانسور و سایر رخدادهای مهندسی، ضرورت توجه دستگاههای اجرایی و سازمان نظام مهندسی به آموزش مجریان صلاح و ایمنی ساختمان را دوچندان میکند.
وی تأکید کرد: پیشنهاد میشود شرکت برق، شرکت آب، شهرداری اصفهان و نظام مهندسی استان با امضای تفاهمنامههای همکاری، آموزش و اطلاعرسانی را در همه بخشها از جمله ساخت و ساز شهری و مدیریت انرژی به صورت مشترک اجرایی کنند.
شیشهفروش ضمن قدردانی از تلاشهای شورای انرژی استان، اظهار امیدواری کرد که با تداوم اقدامات و آموزشهای همگانی، ظرفیت تابآوری و ایمنی زیرساختهای شهری و اداری استان به سطح مطلوب برسد و تهدیدات انرژی و بحرانهای شهری با کمترین خسارت مدیریت شود.
