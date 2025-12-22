کسب مدال طلا توسط ووشو کار سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ادهم کرد زابلی مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: اولین دوره مسابقات ووشو پایور وظیفه فراجا کشور به میزبانی استان مرکزی برگزار شد و یونس راشکی ووشوکار یگان ویژه سیستان و بلوچستان با نمایشی مقتدرانه در رقابتهای کشوری پایور و وظیفه فراجا، مدال طلای وزن +۱۰۰ کیلوگرم را از آن خود کرد و نام استان را بر سکوی نخست کشور نشاند.
این دوره از مسابقات با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از پرسنل پایور و وظیفه فراجا کشور بهعنوان بازیکن، مربی، سرپرست و داور در سالن ۵ مرداد شهر اراک صورت گرفت.
گفتنی است: مراسم اختتامیه رقابتهای ووشو کارکنان پایور و وظیفه فراجا با حضور امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران و همراهی سرتیپدوم ستاد هادی رفیعیکیا، فرمانده انتظامی استان مرکزی و رئیس هیأت ووشو نیروهای مسلح و محمد مرادی مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد.
