۲ عامل تیراندازی در در بروجرد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی کیا امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: با توجه به تأکیدات و همچنین برچیدن رسم خطر آفرین تیراندازی در مراسم‌های سور و سوگ در پی تیراندازی دو نفر در یکی از مراسم‌های سوگواری. بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و همکاری خوب مردم دو عامل شناسانی، با هماهنگی قضائی دستگیر و به مقر انتظامی دلالت داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد با اشاره به اینکه افراد دستگیر شده با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: افرادی که به هر نحو بخواهند در مراسم‌های سور و سوگ اقدام به تیراندازی کنند بدانند پلیس با قاطعیت و برابر قانون با آنها برخورد خواهد کرد.