مرتضوی مقدم: هجمه به قوه قضائیه، زیان مشترک همه مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه گفت: در شرایط فعلی کشور که گرگ‌ها در پشت مرزها، چنگال‌ها و دندان‌هایشان را نشان می‌دهند و لاشخورها مترصد به دست آوردن فرصت هستند، شاهدیم که برخی افراد، سخنانی را بدون تدبیر، در تضعیف قوه قضائیه بر زبان می‌رانند؛ این افراد توجه ندارند که چنانچه دستگاه قضائی کشور تضعیف و تخریب شود دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و هیچکس در امنیت نخواهد بود.

وی افزود: کسانی که امروز قوه قضائیه را مورد هجمه قرار می‌دهند از سه حالت خارج نیستند؛ حالت اول آن است که این افراد حُسن نیت دارند و دلشان برای کشور می‌سوزد که در این شرایط باید بدانند راه دلسوزی برای کشور، هجمه به قوه قضائیه نیست؛ حالت دوم آن است که افراد مزبور به نحوی از سوی دستگاه قضائی متضرر شده‌اند و به نحوی درصدد تلافی کردن هستند؛ حالت سوم نیز آن است که این افراد برای تخریب نظام، با دشمنان همراهی می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ضمن تاکید بر ضرورت عدم مسامحه با تخریب‌کنندگان قوه قضائیه و همچنین تخریب مسئولین خدوم کشور از جمله شهید رئیسی گفت: قوه قضائیه باید با اقتدار بماند؛ همگان باید بدانند که نتیجه تخریب قوه قضائیه، متضرر شدن همگان است؛ تخریب‌کنندگان قوه قضائیه باید بدانند که این دستگاه، یک فرد نیست بلکه یک رکن نظام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور، طی سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته پیرامون فرآیند گزیر در ارتباط با بانک آینده اظهار کرد: در حال حاضر، عمده‌ی امور در حال انجام پیرامون فرآیند گزیر در ارتباط با بانک آینده، معطوف به مدیریت صندوق ضمانت سپرده‌هاست.

دادستان کل کشور همچنین با اشاره به اقداماتی که در حوزه ارزش‌گذاری املاک بانک آینده در حال انجام است، اظهار کرد: برخی از املاک بانک آینده، از خارج از کشور هم مشتری دارند.