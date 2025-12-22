اتوبوس حامل کالای قاچاق در هرمزگان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور حاجی آباد-سیرجان به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این اتوبوس ۲ کارتن آناناس ،۳ کارتن منگوستین، ۱۰۰ بسته بلوبلری، ۴۰ کیسه فندق، ۴۵ جفت کفش زنانه، ۱۸ عدد ساعت زنانه، ۹ عدد سرم مو زنانه، ۱۲ عدد روغن آرگان، ۳۹ عدد ادکلن ۴۰ عدد کرم، ۵۹ عدد بادی اسپلش خارجی قاچاق و فاقد مدارک گمرکی، کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده از این اتوبوس را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.