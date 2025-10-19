روایت خدمت؛ آذربایجان غربی صاحب دارالقرآن مرکزی می شود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سکینه اسمی: اساسی‌ترین راهکار برای ترویج فرهنگ قرآن و عترت و نهادینه کردن آن در جامعه، عمل به قرآن است، مطالعه و انس با قرآن آرامش، عاقبت بخیری و سلامت روح و روان با توجه به آیات کلام الهی فراهم می‌شود.

مقام معظم رهبری در مورد جامعه قرآنی فرموده‌اند که فعالیت قرآنیان در جامعه فعالیت راهبردی، راهبرد نگاری و راهبرد نویسی است، قرآن امانت پیامبر الهی است و ما باید راه سعادت و آخرت را از این کتاب الهی استخراج کنیم.

گرچه امروزه تلاوت‌ها و قرائت‌های قرآن کریم و فعالیت‌های قرآنی نسبت به قبل از انقلاب چشمگیر است، اما تا قرآنی شدن جامعه و رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم یکی از مراکز ترویج فعالیت‌های قرآنی مراکز دارالقرآن و مراکز آموزش قرآنی است که از زمان کرونا تاکنون نیمی از این مراکز در استان تعطیل شده است.

گسترش چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در دنیای امروز، بازگشت به آموزه‌های قرآن کریم به‌عنوان راهنمایی معنوی و کاربردی برای زندگی انسان‌ها بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

در راستای افزایش فعالیت و آموزش‌های عمومی و تخصصی وجود دارالقرآن مرکزی و واحدی در آذربایجان غربی احساس می‌شد در این زمینه اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی اقدام به راه اندازی دارالقرآن مرکزی در ارومیه کرده است که در این راستا گفتگویی با مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی انجام داده‌ایم.

دارالقرآن مرکزی آذربایجان غربی آبان ماه اجرایی می‌شود

ادریس آقالو در خصوص فعالیت‌های قرآنی این اداره کل به خبرنگار مهر گفت: آبان ماه سال جاری با حضور مقامات کشوری و استانی دارالقرآن مرکزی استان در زمینی به مساحت ۴۶۰ مترمربع در ارومیه وارد فاز اجرایی می‌شود.

مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی اضافه کرد: این مرکز با هدف ارائه آموزشی‌های عمومی و تخصصی قرآن کریم و تربیت و راهبری فعالان قرآنی شامل کلاس‌های آموزشی، سالن آمفی تئاتر در ارومیه راه اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه نیمی از مراکز آموزش قرآن کریم از زمان بیماری کرونا در استان تعطیل شده‌اند، گفت: راه اندازی این مرکز ضمن راهبری مرکزی آموزش فعالیت‌های قرآنی زمینه پرورش و تربیت حافظان و ترویج فعالیت‌های قرآنی در استان می‌شود.

آقالو با اشاره به اینکه آذربایجان غربی ظرفیت و پتانسیل‌های فرهنگی و قرآنی بالایی دارد، تاکید کرد: راه اندازی چنین مراکزی موجب بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها در توسعه فرهنگ شهری می‌شود.

رونمایی ۵۰۰۰ جلد قرآن کریم در آذربایجان غربی

مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: آبان ماه سال جاری همزمان با شروع فاز اجرایی دارالقرآن مرکزی استان ۵ هزار جلد قرآن کریم در استان رونمایی و اهدا می‌شود.

آقالو ارزش ریالی قرآن‌های توزیعی را یک میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد: این تعداد قرآن کریم توسط خیرین تأمین شده که اهدای قرآن کریم از جمله صدقات جاریه به شمار می‌رود مطمئناً بعد از مرگ انسان نیز خیرات آن به فرد اهدا کننده می‌رسد.

وی با اشاره به دعوت از عباس سلیمی از مفاخر قرآنی کشور به ارومیه گفت: بعد از حضور این مفاخر قرآنی نشست‌های متعددی با محوریت ترویج فعالیت‌های قرآنی در استان برگزار می‌شود.

مسئول دارالقرآن کریم آذربایجان غربی از رونمایی پوستر جشنواره قرآنی استان‌های شمال غرب کشور در ارومیه نیز خبر داد و گفت: همزمان با برنامه‌های فوق آیین رونمایی از پوستر جشنواره قرآنی استان‌های شمال غرب کشور شامل آذرباجیان غربی، اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان و… در ارومیه نیز رونمایی می‌شود.

برگزاری جشنواره قرآنی در ۵۰۰ روستای آذربایجان غربی

آقالو همچنین از برگزاری جشنواره قرآنی در ۵۰۰ روستای استان نیز خبر داد و اضافه کرد: ظرفیت قرآن در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار است، ما آموزش‌های عمومی قرآن داریم که مورد توجه بسیاری از مردم به خصوص در روستاها قرار گرفته در این راستا جشنواره قرآنی در ۵۰۰ روستای استان برگزار می‌شود.

مسئول دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: پوستر این جشنواره همزمان با راه اندازی دارالقرآن مرکزی ارومیه، رونمایی از ۵ هزار جلد قرآن کریم و رونمایی از پوستر جشنواره قرآنی استان‌های شمال غرب کشور در ارومیه رونمایی می‌شود.

آقالو برگزاری جلسه شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی در استان، رونمایی از پوستر عملیاتا تربیت ۲۰ هزار حافظ جزء ۳۰ قرآن کریم در استان، برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان و رابطان قرآن ادارات کل تبلیغات اسلامی استان‌های شمال غرب کشور را از دیگر فعالیت‌های این اداره کل در آبان ماه سال جاری برشمرد.

بازآموزی ۴۰۰۰ معلم آموزش و پرورش آذربایجان غربی در زمینه آموزش‌های قرآنی

مسئول دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از بازآموزی ۴ هزار معلم آموزش و پرورش آذربایجان غربی در زمینه روخوانی قرآن کریم در استان خبر داد و گفت: آبان ماه سال جاری چهار معلم فعال در حوزه آموزش قرآن کریم در آموزش و پرورش استان در زمینه روخوانی قرآن کریم تحت آموزش‌های بازآموزی قرار می‌گیرند.

آقالو گفت: این اقدام با هدف توسعه آموزش عمومی قرآن که زیربنای پرورش نسلی متعهد، آگاه و اخلاق‌مدار است برگزار می‌شود و تلاش ما بر این است تا با برنامه‌ریزی دقیق، فرصت‌های بیشتری برای انس دانش‌آموزان با کلام وحی فراهم شود.

وی همچنین از رونمایی پوستر ۱۱۴ کرسی تلاوت و تدبر با محوریت نهضت زندگی با آیه‌ها در ارومیه خبر داد و گفت: گفتمان سازی و تبدیل مفاهیم قرآنی مورد نیاز جامعه امروز به مسلمات فکری و بینات افکار عمومی جامعه اسلامی در راستای فریضه جهاد تبیین و ایجاد جریان ملی هم افزای قرآنی با میدان داری جریان‌های مردمی و حمایت جدی ظرفیت‌های حاکمیتی و دولتی با شعار مشترک زندگی با آیه‌ها جهت تقویت حلقه‌های میانی و ظرفیت‌های مردمی حاضر در میدان و تبدیل اقدامات خرد کم اثر به اقدامات مؤثر ملی از اهداف کلان این طرح است.

در جامعه امروزی به سبب مقابله با تهاجم فرهنگی نیاز است هر فرد با توجه به توانمندی شخصی در راستای ترویج علوم قرآنی و مباحث فرهنگی اسلامی قدم بردارد و مؤسسات قرآنی و فعالان قرآنی بیشترین نقش را در این میان بر عهده دارند.

توجه اقشار مردم به قرآن و آموزه‌های قرآنی برنامه‌ای برای هدایت دنیوی و اخروی انسان‌هاست که می‌توان آن را نهضت قرآنی نام نهاد و تشکیل جلسه‌های قرآنی در مراکز عمومی، مساجد، دانشگاه‌ها و مدارس گام مؤثری در راستای فراگیر کردن جامعه است و توجه بیش از پیش به قرآن جامعه را در فضای معنوی قرار دارد.