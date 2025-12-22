شریفی: مسئولیت ما در مدیریت انرژی، تعهدی همیشگی برای آینده اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، امید شریفی، صبح دوشنبه در جلسه شورای انرژی استان با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته در حوزه انرژی اظهار کرد: گرم‌شدن هوا در تابستان و افزایش مصرف، شرایطی ایجاد می‌کند که باید منتظر ناترازی و فشار بر شبکه‌های انرژی باشیم و این موضوع نیازمند آمادگی و پیش‌بینی است.

وی با اشاره به اهمیت پایش مداوم وضعیت دما، مصرف و ظرفیت تأمین افزود: برخی مناطق استان در فصل تابستان با افزایش ناگهانی دما و رشد مصرف روبه‌رو می‌شوند و لازم است از هم‌اکنون برنامه‌ریزی دقیقی برای مدیریت این شرایط داشته باشیم.

شریفی تأکید کرد: بخش مهمی از مدیریت انرژی، به رفتار و نقش مردم بازمی‌گردد و گفت: عملکرد انسان‌ها در مصرف صحیح و همکاری با برنامه‌های مدیریت بار، اساس پایداری شهر است و اگر این نگاه انسانی و محیطی نهادینه نشود، مشکلات به‌صورت دائمی تکرار خواهد شد.

مدیرکل اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره مکرر به مسئولیت دائمی ما نسبت به شهر خاطرنشان کرد: ما در برابر شهر خود وظیفه‌ای داریم که برای همیشه پابرجاست و باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که این شهر برای نسل‌های آینده نیز پایدار بماند.

وی افزود: اگر از امروز در مصرف انرژی صرفه‌جویی نکنیم و همکاری لازم انجام نشود، در تابستان با چالش‌هایی مواجه می‌شویم که می‌تواند بر بخش‌های مختلف شهر تأثیر بگذارد. بنابراین مدیریت صحیح در فصل‌های سرد و معتدل، نقش مهمی در کنترل بحران‌های تابستان دارد.

شریفی بر تدوین برنامه‌های اجرایی شورای انرژی استان تأکید کرد و گفت: نگاه ما باید به‌گونه‌ای باشد که شهر در برابر تنش‌های انرژی تاب‌آور بماند و این مسئولیتی است که هم برای مدیران و هم برای مردم، «تا ابد» وجود دارد.