به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز شنبه در جریان نشست عمومی دومین کنفرانس وزیران مجمع مشارکت روسیه- آفریقا در سخنانی اعلام کرد: سران روسیه و آفریقا انتظار دارند پیشنهادهایی برای گسترش همکاریها از نشست وزرا در قاهره دریافت شود.
وزیر خارجه روسیه در این ارتباط ادامه داد: روسیه به استفاده بیشتر از توانمندیهای عظیم همکاری با کشورهای آفریقایی متعهد است. مسکو سیاست تعدادی از کشورها برای کشاندن آفریقا به ماجراجوییهای تقابلی را غیرقابل قبول میداند.
سرگئی لاوروف سپس افزود: روسیه از کشورهای آفریقایی در زمینههای امنیتی و مبارزه با تروریسم حمایت میکند. مسکو از کشورهای آفریقایی که در روسیه نمایندگی دیپلماتیک ندارند، دعوت میکند تا افتتاح نمایندگیهای دیپلماتیک در مسکو را بررسی کنند. مسکو ایجاد سازوکاریی برای تسویه حسابهای متقابل با ارزهای ملی با کشورهای آفریقایی را مهم میداند.
