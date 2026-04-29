۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۲

پوتین از طرح اقتصادی مشترک میان روسیه و کنگو خبر داد

ولادیمیر پوتین در سخنانی اعلام کرد: در جریان سفر رئیس جمهور کنگو به روسیه، یک طرح فعالیت اقتصادی مشترک میان دو کشور امضا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در دیدار با دنیس ساسو-نگسو، رییس جمهور کنگو گفت: انتخاب مجدد شما را به عنوان رئیس جمهور کنگو تبریک می گویم. از شما (رئیس جمهور کنگو) برای سفر به مسکو به منظور شرکت در اجلاس روسیه- آفریقا، دعوت می کنم.

رئیس جمهور روسیه سپس ادامه داد: شرکت‌ های روسی آماده فعالیت در بازار کنگو هستند. روسیه و کنگو در حال توسعه همکاری‎ های خود در زمینه‌ های مختلف از جمله اکتشافات در حوزه زمین‌ شناسی، بخش ‎های لجستیک و کشاورزی هستند.

ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: در جریان سفر رئیس جمهور کنگو به روسیه، یک طرح فعالیت اقتصادی مشترک بین مسکو و برازاویل امضا خواهد شد.

کد مطلب 6815258

