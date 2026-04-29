پوتین از طرح اقتصادی مشترک میان روسیه و کنگو خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در دیدار با دنیس ساسو-نگسو، رییس جمهور کنگو گفت: انتخاب مجدد شما را به عنوان رئیس جمهور کنگو تبریک می گویم. از شما (رئیس جمهور کنگو) برای سفر به مسکو به منظور شرکت در اجلاس روسیه- آفریقا، دعوت می کنم.

رئیس جمهور روسیه سپس ادامه داد: شرکت‌ های روسی آماده فعالیت در بازار کنگو هستند. روسیه و کنگو در حال توسعه همکاری‎ های خود در زمینه‌ های مختلف از جمله اکتشافات در حوزه زمین‌ شناسی، بخش ‎های لجستیک و کشاورزی هستند.

ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: در جریان سفر رئیس جمهور کنگو به روسیه، یک طرح فعالیت اقتصادی مشترک بین مسکو و برازاویل امضا خواهد شد.