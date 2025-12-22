انصاری: پژوهشگران باید صدای طبیعت ایران باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران سازمان حفاظت محیط زیست که امروز در این سازمان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نقش علم و پژوهش در مواجهه با چالشهای زیستمحیطی کشور گفت: امروز محیط زیست ایران در شرایط مناسبی قرار ندارد و با مجموعهای از مشکلات همزمان از جمله محدودیت منابع آب، آلودگی هوا، گرد و غبار، فرونشست زمین و تهدید تنوع زیستی روبهروست.
وی تاکید کرد: این واقعیتهایی است که ضرورت بازتعریف جایگاه پژوهش را بیش از پیش برجسته میکند.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه پژوهش نباید صرفاً به ابزاری برای ارتقای شغلی محدود شود، افزود: پژوهش در حوزه محیطزیست یک مسئولیت سنگین اجتماعی و تعهدی اخلاقی است. بر همین اساس پژوهشگران، چه درون سازمان حفاظت محیطزیست و چه خارج از آن، نمیتوانند نسبت به درد و رنج سرزمین بیتفاوت باشند. مسئولیت اجتماعی حکم میکند که پژوهشگران صدای طبیعت این سرزمین باشند.
وی افزود: پژوهشی که نتواند جراحات محیط زیستی را التیام دهد و برای مشکلات محیط زیستی هشدار دهد، در تراز نیازهای امروز جامعه نیست.
انصاری در ادامه گفت: امروز قفسههای کتابخانهها مملو از گزارشها و مقالاتی است که از نظر روششناسی علمی دقیق هستند اما گرهی از مشکلات پیچیده محیط زیست کشور باز نمیکنند. بنابراین انتظار ما توجه به نیازهای واقعی محیط زیست است.
وی در ادامه اظهار کرد: پژوهشگر برتر کسی نیست که صرفاً بیشترین تعداد مقاله را منتشر کرده باشد بلکه پژوهشگری شایسته تقدیر است که توانسته باشد یک مسئله واقعی از معضلات عدیده محیط زیست کشور را حل کند یا راهحلی عملی ارائه دهد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن برشمردن برخی موضوعات پژوهشی اثرگذار اظهار کرد: ارائه راهکار عملی برای تصفیه فاضلاب صنایع آلاینده، طراحی مدلهای مؤثر برای احیای گونههای در معرض خطر، توسعه روشهای نوین پایش و رصد حیات وحش، تولید محصولات صنعتی سازگار با محیط زیست، طراحی ابزارهای دقیق پیشبینی و پایش، بهرهگیری از ظرفیت جوامع محلی در حفاظت محیط زیست و ایفای نقش مؤثر در احیای اکوسیستمهای جنگلی از جمله نمونههای پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز محسوب میشود.
انصاری ادامه داد: پژوهش باید منجر به تصمیمسازی شود و امروز سیاستگذاران و مدیران اجرایی کشور نیازمند مشاورههای علمی دقیق، بهروز و مبتنی بر واقعیتهای میدانی نیاز دارند. پژوهش به زبان علمی اما برای سیاست گذاران به زبانی قابل درک گفته شود.
وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست خود را بینیاز از ظرفیت علمی کشور نمیداند، گفت: درهای سازمان به روی محققان، پژوهشگران و بخشهای علمی باز است. سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است حل مسائل نیازمند استفاده از این ظرفیت است. رئیس جمهوری نیز معتقدند در حوزههای مختلف به ویژه محیط زیست راهکار همین است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: دیدگاه خبرگان و اساتید دانشگاه بهویژه در حوزههایی مانند آب میتواند اثرگذار باشد و بار زیادی را کاهش دهد.
انصاری افزود: دقت همکاران ما باید معطوف به این شود که بودجه اندک امور پژوهشی در محلی هزینه شود که بیشترین کاربرد را دارد بنابراین همکاران ما باید پژوهشها را به سمت مسئله محوری هدایت کنند تا بر اساس متون علمی و به روز خروجی با کیفیت و استاندارد به دست آید.
وی گفت: امروز، ضمن تقدیر از پژوهشگران از این تفکر تقدیر میکنیم که برای هر مشکلی راهحلی وجود دارد. راه نجات محیط زیست ایران از مسیر تفکر و علم میگذرد.
انصاری در پایان اظهار کرد: امیدواریم سال آینده در همین مناسبت سیاههای از طرحهای اجرا شده را ببینیم و نه سیاههای از برنامههای در دست اجرا. همچنین امیدواریم همه برای ترمیم زخمهای طبیعت این سرزمین همکاری کنیم.
