  1. استانها
  2. سمنان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

«برندسازی نمد ابرسج شاهرود» کلید ورود به بازارهای جهانی

«برندسازی نمد ابرسج شاهرود» کلید ورود به بازارهای جهانی

شاهرود- معاون صنایع دستی کشور با تأکید بر ظرفیت‌های بازار داخلی و خارجی، بر لزوم برندسازی نمد ابرسج شاهرود به عنوان گامی ضروری برای تجاری‌سازی و معرفی این هنر در عرصه بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی ظهر دوشنبه در دیدار با هنرمندان صنایع دستی شاهرود در محل فرمانداری این شهر نمد را ظرفیت ارزشمند برای بازارهای داخلی و خارجی دانست و اظهار کرد: روستای ابرسج می‌تواند به عنوان قطب نمدبافی کشور معرفی شود.

وی با تاکید بر اینکه برای صادرات محور شدن این محصول نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها هستیم، ادامه داد: این زیر ساخت شامل تقویت دانش بازاریابی، ایجاد برند مستقل، توجه به بازارهای آنلاین و تکمیل زنجیره ارزش است.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی قول پیگیری ثبت ملی روستای ابرسج به عنوان روستای نمد بافی کشور را داد و اظهار داشت: در این مسیر همراهی مدیریت شهری و فرمانداری می‌تواند به این مهم شتاب بخشد.

جلالی از افزایش ۱۰ برابری تسهیلات صنایع دستی طی سال جاری خبر داد و تصریح کرد: این تسهیلات به نسبت سنوات قبل رشد ۲۲ درصد داشته و فرصت خوبی برای رسیدن به اهداف فوق است.

وی از اختصاص یک هفته برای معرفی و فروش صنایع دستی شاهرود در خانه صنایع دستی تهران خبر داد و گفت: برای تبدیل یک برند همراهی همه هنرمندان شاهرود در ایجاد و برگزاری و حضور رویدادهای ملی و جریان صنایع دستی از الزامات این رویه است.

کد خبر 6698281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها