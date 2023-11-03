دومین «جشنواره نمد ابرسج» برگزار شد

مقداد تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دومین جشنواره گردشگری و بازی‌های محلی موسوم به «جشنواره نمد ابرسج» امروز جمعه در روستای ابرسج بخش بسطام شاهرود برگزار شد، تاکید کرد: علیرغم وضعیت ناپایدار جوی، استقبال بسیار خوبی از این رویداد فرهنگی، ورزشی به عمل آمد.

وی با بیان اینکه این رویداد توسط اداره ورزش و جوانان و میراث فرهنگی شهرستان شاهرود برگزار شد، افزود: یکی از اهداف برگزاری این جشنواره در کار مقوله گردشگری، احیای کشتی با شال، از سنت‌های دیرینه و فراموش شده ابرسج بود که عمدتاً در مراسم، جشن‌ها، عروسی‌ها و… برگزار می‌شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود با بیان اینکه مسابقه کشتی با شال در این رویداد فرهنگی و گردشگری در دو وزن برگزار شد، گفت: کشتی سنتی یکی از بخش‌هایی است که بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

تیموری با بیان اینکه غرفه محصولات کشاورزی، صنایع دستی، نمد که برند اصلی و اساسی تولیدات روستای ابرسج در کل کشور محسوب می‌شود از جمله بخش‌های این جشنواره بود، بیان کرد: احیای بازی‌های بومی محلی مانند گردوبازی، پشتک بازی و… از جمله دیگر اقداماتی بود که در این جشنواره صورت گرفت.

وی با بیان اینکه غرفه آموزش بازی‌ها و ورزش‌های بومی محلی ابرسج با هدف احیای این بازی‌ها از جمله دیگر بخش‌های جانبی دومین «جشنواره نمد ابرسج» بود، تاکید کرد: سال‌ها است که تلاش داریم چنین رویدادهای مشابهی را در دیگر نقاط شهرستان شاهرود و به خصوص روستاها برگزار کنیم تا شاهد احیای سنت‌ها و بازی‌های بومی و محلی و در نهایت نشاط اجتماعی باشیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود همچنین ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آتی با حمایت‌های بیشتر بتوانیم شاهد برگزاری جشنواره‌هایی مانند اسب دوانی در میغان، نمد و کشتی با شال در ابرسج و… در شهرستان شاهرود باشیم.