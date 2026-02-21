۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

سرهنگ امیدی راد: ۴ متهم حفاری غیرمجاز در تالش دستگیر شدند

سرهنگ امیدی راد: ۴ متهم حفاری غیرمجاز در تالش دستگیر شدند

تالش- فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان از دستگیری چهار نفر و کشف یک دستگاه فلزیاب در شهرستان تالش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیدی‌راد ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی گشت تلفیقی پاسگاه انتظامی و واحد بسیج بخش اسالم، چهار نفر دستگیر و یک دستگاه فلزیاب به همراه هدفون از داخل یک خودروی سواری کشف و ضبط شد.

وی افزود: این عملیات در پی دریافت اخبار از مسئول پایگاه حفاظتی شهرستان تالش و با همکاری نیروهای انتظامی و بسیج در مسیر روستای پیرهرات انجام شد و مأموران ساعت ۲ بامداد روز پنج‌شنبه ۳۰ بهمن‌ماه موفق شدند خودروی مشکوک را متوقف و تجهیزات غیرمجاز را کشف کنند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با تأکید بر اهمیت این اقدام گفت: دستگیری متهمان و کشف دستگاه فلزیاب نشان‌دهنده همکاری مؤثر نیروهای انتظامی و بسیج با یگان حفاظت میراث‌فرهنگی است که نقش مهمی در صیانت از آثار تاریخی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه میراث‌فرهنگی دارد.

امیدی‌راد با اشاره به جنبه‌های قانونی موضوع تصریح کرد: با توجه به اینکه دستگاه مکشوفه از نوع فلزیاب بوده و متهمان فاقد مجوز از مراجع ذی‌صلاح بودند، این موضوع مشمول بندهای ۲ و ۸ آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۲ هیئت وزیران و همچنین ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید، فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه مکشوفه برابر شیوه‌نامه امحاء ابلاغی از سوی وزارتخانه متبوع، برای امحاء به ستاد مرکزی تحویل داده خواهد شد.

