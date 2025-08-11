کشف یک دستگاه فلزیاب و دستگیری ۳ نفر در رودبار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا امیدی‌راد با اعلام این مطلب گفت: طبق مطالب ارائه شده از مسئول پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی خورگام، پس از دریافت خبر واصله از منابع محلی به فرماندهی انتظامی خورگام و هماهنگی با مقام قضائی شهرستان رودبار، طی عملیاتی یک دستگاه فلزیاب کشف و ۳ نفر دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان گیلان افزود: این عملیات در ساعت ۲۲:۱۵ مورخ پانزدهم مرداد توسط ضابطین عام مستقر در فرماندهی انتظامی بخش خورگام و مسئول پایگاه حفاظتی خورگام صورت گرفت.

وی تصریح کرد: دستگیر شدگان، جملگی اهل و بومی شهرستان رودبار بودند.

امیدی‌راد افزود با عنایت به اینکه دستگاه مکشوفه به همراه متعلقات از نوع فلزیاب بوده به دلیل عدم مجوز از مبادی ذی‌صلاح توسط متهمین، مشمول بند ۲ و ۸ آئین نامه اجرای هیأت محترم وزیران مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده واحد قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می‌شود، لازم به توضیح است دستگاه مکشوفه برابر با شیوه‌نامه امحاء ابلاغی از سوی مشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزاتخانه متبوع جهت امحاء به ستاد مرکزی تحویل داده خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان گیلان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک در حوزه میراث‌فرهنگی، موضوع را به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان گزارش دهند.