به گزارش خبرگزاری مهر، محمدسعید سیف مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جشنواره تجلیل از پژوهشگران، نوآوران و فناوران برتر که صبح امروز اول دی ماه در سالن همایشهای بینالمللی شهدای محیط زیست برگزار شد گفت: پژوهش در حوزه محیط زیست در مقوله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تأثیر گذار است.
وی افزود: ما در آمار ذخایر گاز طبیعی جهان رتبه پنجم را داریم و باید با استفاده از سرعت تحولات، فناوری نوین و امکانات بهترین استفاده را داشته باشیم. برای حل مسائل روز نیاز به دانش روز داریم و در این زمینه نیازمند آن هستیم تا با استفاده از پژوهشهای نوآورانه قدم مهمی در حل مسائل برداریم.
وی با اشاره به لزوم تحول در دانشگاه بر اساس پژوهش و حرکت دستگاههای اجرایی به سمت پژوهش محوری برای حل مشکلات تا رسیدن به نتایج و مشکلات هدفدار باشد تصریح کرد: ما در درون دانشگاه انواع و اقسام نهادهای تحقیقاتی را داریم که از نظر کار پژوهشی و تحقیقاتی با یکدیگر همخوانی ندارند و مشکلات جدی به وجود میآورند. بنابراین نیازمند آن هستیم تا یک زنجیره پژوهشی مناسبی در دانشگاه شکل بگیرد.
وی افزود: ما امروز در برنامهریزی به شکل جزیرهای رفتار میکنیم و راه حل اساسی آن است که تقسیم کار ملی و مأموریتها بر اساس همکاریهای مؤثر انجام شود.
سیف تصریح کرد: بنابراین انجام اقدامات ضروری از جمله راه اندازی و تقویت آزمایشگاهها برای بهبود کیفیت پژوهش، برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت دانش آموختگان، هماهنگی در ساماندهی کارورزی و کارآموزی، مشارکت در تدوین و برگزاری دوره بازآموزی، تدوین برنامه قرارداد کلان و واگذاری مأموریت تخصصی برای استفاده مؤثر از دانش آموختگان و ایجاد فرصت مطالعاتی مؤثر از جمله مواردی است که اگر این مراحل را به درستی طی کرد میتوان با ایجاد پژوهشهای مؤثر به نتایج مؤثری در جهت حل مسائل و چالشها دست پیدا کرد.
