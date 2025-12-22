  1. جامعه
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

هشدار قضائی به شهروندان؛ خشم لحظه‌ای می‌تواند شما را مجرم کند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با ارسال پیامکی به شهروندان نسبت به پیامدهای خطرناک تصمیم گیری‌های لحظه‌ای در زمان عصبانیت هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در اطلاعیه‌ای که به صورت پیامکی برای شهروندان ارسال شده، اعلام کرد: هنگام عصبانیت توانایی درک، تفکر و تجزیه و تحلیل ما به شدت کاهش می‌یابد و همین مسئله می‌تواند زمینه ساز بروز رفتارهای پرخطر و وقوع جرایم شود.

در این پیام بر ضرورت مدیریت خشم به عنوان یکی از مؤثرترین شیوه‌های پیشگیری اجتماعی تأکید شده و آمده است: کنترل هیجان‌های آنی و پرهیز از واکنش‌های عجولانه، نه تنها مانع شکل گیری درگیری‌های خیابانی و خانوادگی می‌شود، بلکه از وارد شدن خسارت‌های جبران ناپذیر به زندگی افراد جلوگیری می‌کند.

