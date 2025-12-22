فولیان: پیشگیری از جرم نیازمند روایت درست و زبان هنرمندانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در نخستین جلسه کمیته فرهنگی و هنری رویداد هنر روایت پیشگیری که با حضور اعضای کارگروه تخصصی این کمیته، به دبیری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قزوین برگزار شد، با بیان اینکه کنترل و کاهش جرایم صرفاً با ابزارهای قضائی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: امروز با نوعی جنگ آرام، تدریجی و فراگیر در حوزه آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم که اگر برای آن روایت درست، زبان مؤثر و حضور هوشمندانه نداشته باشیم، آثار آن در خانواده، نسل جوان و سرمایه اجتماعی نمایان خواهد شد.

وی هدف کلان رویداد هنر روایت پیشگیری را تولید محتوای فاخر، جذاب و مردمی در حوزه پیشگیری دانست و افزود: این رویداد با رویکردی نو، به‌دنبال افزایش آگاهی عمومی، تقویت فرهنگ پیشگیری و تبدیل مردم از مخاطب صرف به کنشگر اجتماعی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، انتخاب حوزه هنری انقلاب اسلامی به‌عنوان دبیر کمیته فرهنگی و هنری این رویداد را انتخابی آگاهانه توصیف کرد و گفت: حوزه هنری از یک‌سو تجربه تولید آثار فاخر دارد و از سوی دیگر، ارتباط مؤثر و جریان‌سازی با هنرمندان متعهد و دغدغه‌مند برقرار کرده است.

فولیان با اشاره به نقش محوری کمیته فرهنگی و هنری تصریح کرد: این کمیته، زبان و ویترین اصلی رویداد است و مسئولیت طراحی روایت صحیح، امیدبخش و پیشگیرانه را بر عهده دارد. اگر پیام درست در قالب مناسب ارائه نشود، به مخاطب نمی‌رسد.

وی بر ضرورت عبور از نگاه‌های کلیشه‌ای و حرکت به سمت تولید آثار هنری مسئله‌محور، واقع‌گرا و در عین حال امیدآفرین تأکید کرد و افزود: تمرکز ویژه بر نسل نوجوان و جوان و طراحی آثار متناسب با زیست رسانه‌ای امروز آنان، یک ضرورت انکارناپذیر است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین، اولویت قالب‌های هنری این رویداد را آثاری با قابلیت اثرگذاری و انتشار گسترده عنوان کرد و گفت: فیلم کوتاه، نماهنگ، آثار گرافیکی، روایت‌های تصویری، هنرهای دیجیتال و تولیدات ویژه فضای مجازی از جمله قالب‌های مورد تأکید این رویداد است.

وی همچنین بر ضرورت توانمندسازی هنرمندان از طریق برگزاری کارگاه‌های تخصصی و نشست‌های انتقال تجربه و نیز جذب هنرمندان جوان، دانشجویی و دغدغه‌مند تأکید کرد و افزود: یکی از دستاوردهای راهبردی این رویداد باید ایجاد یک شبکه پایدار از تولیدکنندگان محتوای پیشگیرانه در استان باشد؛ شبکه‌ای که فعالیت آن محدود به زمان جشنواره نباشد.

فولیان هماهنگی میان کمیته‌های علمی، فرهنگی‌هنری و رسانه‌ای را لازمه اثربخشی رویداد دانست و خاطرنشان کرد: کمیته فرهنگی و هنری در نقطه اتصال محتوا و مخاطب قرار دارد و نقشی کاملاً راهبردی ایفا می‌کند.

وی در جمع‌بندی پایانی تأکید کرد: هدف ما برگزاری یک جشنواره مقطعی نیست، بلکه ایجاد یک جریان مستمر فرهنگی در حوزه پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی است؛ جریانی که خروجی آن برای دستگاه‌ها، مدارس، رسانه‌ها و نهادهای مردمی قابل استفاده باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین ابراز امیدواری کرد با مدیریت دبیرخانه کمیته فرهنگی و هنری به دبیری حوزه هنری انقلاب اسلامی و همراهی هنرمندان استان، قزوین به‌عنوان الگوی «هنر پیشگیرانه» در کشور معرفی شود و رویداد «هنر روایت پیشگیری» به نمونه‌ای موفق و قابل تعمیم در سطح ملی تبدیل گردد.

گفتنی است در این نشست که با دستور کار تعیین قالب‌های هنری آثار، نحوه جذب هنرمندان، شیوه توزیع فراخوان، جذب ایده‌های نوآورانه و بررسی ظرفیت‌های موجود برای برگزاری کارگاه‌های تخصصی برگزار گردید، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین بر نقش راهبردی هنر در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.