به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علی احمدآبادی فلوشیپ فوقتخصصی جراحی ترمیمی و سوختگی، با بیان اینکه سوختگی حادثهای است که در یک لحظه رخ میدهد اما عوارض آن ممکن است تا پایان عمر همراه بیمار باقی بماند، اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از سوختگیهای شدید، آثار جسمی و روانی ماندگاری دارند که در اغلب موارد بهطور کامل قابل اصلاح نیستند؛ از اینرو پیشگیری، مهمترین و مؤثرترین راهکار در مواجهه با این آسیبهاست.
این فلوشیپ فوقتخصصی جراحی ترمیمی و سوختگی با دعوت از دانشگاهیان برای نقشآفرینی فعال در حوزه آموزش پیشگیری از سوختگی افزود: از اساتید، کارکنان و دانشجویان تقاضا داریم ضمن رعایت اصول ایمنی در زندگی شخصی، این نکات را به اطرافیان، دانشجویان و مراجعهکنندگان نیز آموزش دهند.
احمدآبادی در ادامه، به برخی از سادهترین اما مؤثرترین اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد و گفت: اطمینان از شارژ بودن کپسول آتشنشانی در واحدهای مسکونی، آموزش نحوه استفاده از آن به تمامی اعضای خانواده، بررسی عملکرد سنسورهای دود، اطلاع از محل نازل و آمادگی سیستم آب پرفشار ساختمان، از جمله مواردی است که باید بهصورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم بررسی دورهای وسایل گازسوز افزود: شلنگها و اتصالات گاز پکیج و اجاق گاز پس از سالها استفاده ممکن است فرسوده شوند و نشت گاز و انفجار ایجاد کنند. توجه به این نکات ساده میتواند از بروز حوادث جبرانناپذیر جلوگیری کند.
این فلوشیپ جراحی ترمیمی و سوختگی با هشدار نسبت به استفاده نادرست از بنزین تصریح کرد: بنزین به هیچ عنوان وسیلهای برای روشن کردن آتش نیست. این ماده بهصورت انفجاری میسوزد و در بسیاری از موارد، هنگام ریختن بنزین روی آتش، شعله به سمت ظرف بازمیگردد و موجب سوختگی شدید فرد میشود. متأسفانه موارد متعددی از سوختگیهای شدید در پیکنیکها، محیط منزل و حتی هنگام گرم کردن وسایل گزارش شده که علت اصلی آن استفاده از بنزین بوده است.
وی همچنین برقهای فشار قوی شهری را از دیگر عوامل بسیار خطرناک برشمرد و گفت: کابلهای برق توزیع شهری دارای ولتاژ حدود ۲۰ هزار ولت هستند و عبور آنها از مجاورت ساختمانهای مرتفع، بهویژه در صورت نداشتن روکش مناسب، میتواند خطرات جدی ایجاد کند. کارگران ساختمانی، نماکاران و حتی ساکنان این ساختمانها در صورت تماس با اجسام فلزی ممکن است دچار سوختگیهای الکتریکی شدید و گاه منجر به قطع عضو شوند.
احمدآبادی با اشاره به توانمندیهای درمانی مرکز سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) اظهار داشت: خوشبختانه این مرکز با برخورداری از اساتید مجرب، کادر درمانی متخصص و امکانات مناسب، روزانه بهطور متوسط ۵ تا ۶ عمل جراحی پیچیده برای بیماران سوختگی انجام میدهد و بهعنوان یکی از مراکز برتر کشور شناخته میشود. با این حال، آرزوی ما این است که هیچیک از هموطنان نیازمند دریافت خدمات درمانی سوختگی نباشند.
وی در پایان با تأکید بر بُعد انسانی و اجتماعی سوختگی، از عموم مردم درخواست کرد: از نگاههای خیره و پرسشهای آزاردهنده نسبت به افرادی که آثار سوختگی یا اسکار در صورت و بدن خود دارند، خودداری کنند. این رفتارها موجب رنج مضاعف بیماران میشود و شایسته است با احترام و درک متقابل با این عزیزان برخورد شود.
