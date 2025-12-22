به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال الدین میرجعفریان شامگاه دوشنبه، در جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، از تعطیلی مهدکودکها و پیشدبستانیها و برگزاری مجازی کلاسهای مدارس ابتدایی استان تهران به جز شهرستانهای رباط کریم و فیروزکوه برای فردا سهشنبه ۲ دی ماه خبر داد.
میرجعفریان در ادامه اظهار کرد: طرح زوج و فرد از درب منزل در تهران از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه تا ۴۸ ساعت آینده اجرا خواهد شد و هیچ استثنایی در این طرح وجود ندارد. همچنین فعالیت اصناف از ساعت ۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به جز اصناف خدماتی ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: ممنوعیت فعالیتهای ورزشی مدارس در فضای باز اعمال میشود و مادران دارای فرزند پیشدبستانی و مهدکودک با نظر مدیران میتوانند از دورکاری استفاده کنند.
معاون امور عمرانی استاندار تهران درباره محدودیت ترافیکی گفت: تردد کامیونها در سطح شهر ممنوع است مگر برای حمل مواد فاسدشدنی و سوخت، و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و آلاینده جلوگیری خواهد کرد. همچنین جلوگیری از روشن ماندن اتوبوسها و مینیبوسها در پایانهها و توقفگاهها ضروری است.
وی افزود: اطلاعرسانی گسترده درباره توصیههای بهداشتی، کاهش سفرهای غیرضروری، استفاده کمتر از خودروهای شخصی و جلوگیری از سوزاندن پسماند و شاخوبرگ درختان در تمام مناطق استان انجام خواهد شد، دانشگاههای علوم پزشکی اقدامات لازم برای خودمراقبتی و رعایت نکات بهداشتی را دنبال میکنند و فعالیتهای عمرانی شامل تخریب و آواربرداری ممنوع است.
میرجعفریان همچنین یادآور شد: صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران متوقف و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکتهای سیمان تهران و شمال، به جز کورههای فاقد آلایندگی، تعطیل خواهد بود.
