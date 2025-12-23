تداوم وضعیت قرمز هوای اصفهان در دومین روز زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هفت صبح سهشنبه دوم دی ماه با میانگین ۱۵۹ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۷۱، احمدآباد ۱۸۱، میدان انقلاب ۱۵۹، خیابان پروین اعتصامی ۱۷۰، دانشگاه صنعتی ۱۷۳، رهنان ۱۵۸، سپاهانشهر ۱۶۹، فرشادی ۱۶۱، فیض ۱۶۸، بولوار کاوه ۱۶۴، کردآباد ۱۸۹ و هزار جریب ۱۶۲ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان ولدان با عدد ۱۴۱، میرزا طاهر ۱۰۸، پارک زمزم ۱۴۹، رودکی ۱۳۷ و زینبیه ۱۴۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
امروز هوای خمینیشهر، کاشان و مبارکه در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در قهجاورستان قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است. ایستگاه شاهینشهر نیز قطع است.
هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد پیشبینی کرده که طی ۲۴ ساعت پیش رو همچنان به دلیل سکون جوی و ماندگاری هوای سرد، شاخص آلایندهها در مناطق مرکزی و صنعتی استان به ویژه کلانشهر اصفهان افزایش مییابد.
هواشناسی از دو روز پیش هشدار داده بود که احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلاینده، در حد ناسالم برای عموم افراد جامعه وجود دارد.
با وجود این، شب گذشته روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در اطلاعیهای اعلام کرد که با توجه به هشدار سطح زرد هواشناسی درمورد شرایط آلودگی هوا، تنها برگزاری صبحگاه و کلاس درس تربیت بدنی در فضای باز مدارس اصفهان و شهرهای مجاور در روز سهشنبه دوم دی ماه ممنوع است. از این رو مدارس استان اصفهان امروز تعطیل نیست و فرآیند آموزش به صورت عادی دنبال خواهد شد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
