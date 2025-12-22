دو بیمار از روستای پاراپیون بشاگرد با بالگرد به بندرعباس اعزام شدند

حسین احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز دو بیمار، یک مادر باردار و یک بیمار دچار عقرب گزیدگی در روستای پاراپیون از توابع بخش گافر و پارامون شناسایی و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به مرکز استان هرمزگان اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به وضعیت جسمانی این بیماران و صعب‌العبور بودن منطقه، هماهنگی لازم برای اعزام آن‌ها از طریق بالگرد انجام شد و بیماران در سلامت نسبی تحویل مراکز درمانی بندرعباس شدند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بشاگرد با تأکید بر ضرورت توجه جدی به شرایط بیماران در مناطق دورافتاده تصریح کرد: استفاده از بالگرد در چنین مواردی نقش مهمی در نجات جان بیماران و کاهش عوارض ناشی از تأخیر در درمان دارد.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: شبکه بهداشت و درمان بشاگرد تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ساکنان روستاهای محروم و دورافتاده به‌کار گرفته و در موارد اضطراری با اعزام هوایی، بیماران را به مراکز مجهز درمانی منتقل می‌کند.