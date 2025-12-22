به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که تصمیم گرفته است حقوق خانوادههای شهدا و اسرای فلسطینی را قطع و آن را به حساب بنیاد موسوم به «موسسه تمکین» (توانمندسازی) واریز کند.
گروه های مقاومت فلسطین به این اقدام خصمانه تشکیلات خودگردان واکنش نشان داده و آن را به شدت محکوم کردند.
در بیانیه این گروهها آمده است: ما تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین برای قطع حقوق خانوادههای شهدا و اسرا و انتقال آنها به موسسه توانمندسازی را اقدامی غیر اخلاقی و یک سقوط ملی و ارزشی و خطایی نابخشودنی میدانیم. تصمیم تشکیلات خودگردان سیاست خطرناکی است که اختلافات را افزایش داده و همسویی آشکار با سیاستهای دشمن صهیونیستی به شمار میرود و هدف آن افزایش مشکلات خانوادههای شهدا و اسرا با بهانههای واهی است.
گروه های مقاومت فلسطین بر ضرورت اقدام فوری در سطح ملی و مردمی برای حمایت از خانوادههای شهدا و اسرا در برابر اقدام خصمانه مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین علیه حقوق مشروع آنها تأکید کردند.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم با صدور بیانیهای تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین برای قطع حقوق خانوادههای شهدا و کمک هزینههای اسرا و مجروحان را جنایتی سیاسی و اخلاقی و ضربهای به تاریخ جهادی ملت فلسطین دانسته و این اقدام را در تعارض آشکار با تمام معاهدات و اسنادی تصویف کرد که مسیر مبارزات ملت فلسطین بر آن بنا شده است.
جنبش جهاد اسلامی ضمن مخالفت قاطع با این تصمیم و درخواست از رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین برای عقب نشینی فوری از این تصمیم، تأکید کرد که این تصمیم متجاوزانه، با خواستههای اشغالگران و پروژه آنها برای نابودی مسئله فلسطین همخوانی دارد.
