به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله رمضانپور با اشاره به خسارتهای گسترده واردشده به بخش کشاورزی استان اظهار کرد: بخش عمده این خسارتها مربوط به اراضی زراعی، محصولات سبزی و صیفی و همچنین تأسیسات و زیرساختهای کشاورزی است.
وی افزود: در این میان، کشاورزان شهرستانهای بندرعباس، جاسک، بشاگرد، رودان و میناب بیشترین میزان خسارت را متحمل شدهاند.
وی با بیان اینکه ۳۷ گروه ارزیاب و کارشناس در دو بخش خسارت کشاورزان بدون بیمه و کشاورزان زیر پوشش صندوق بیمه کشاورزی در حال بررسی هستند، اظهار کرد: پس از ارزیابیها بخشهایی از خسارت کشاورزان جبران میشود.
رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: همچنین ستاد ویژهای با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانههای مرتبط برای ارزیابی خسارتها تشکیل شده است که بر اساس چرخه مدیریت بحران برای تأمین اعتبار جبران خسارت اقدام میشود.
رمضانپور با اشاره به هشدار کاهش محسوس دما از سوی اداره کل هواشناسی هرمزگان، از کشاورزان خواست اقدامات پیشگیرانهای در دستور کار قرار دهند و تمهیدات لازم اندیشیده شود.
