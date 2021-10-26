خسارت سیل و تگرگ به کشاورزان اهری هنوز پرداخت نشده است

محمد اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت نشدن غرامت خسارت ناشی از سیل و تگرگ به کشاورزان اهری اظهار داشت: از بانک کشاورزی پیگیر شدیم تا نتیجه پرداخت خسارت سیل و تگرگ به کشاورزان از سوی بیمه محصولات کشاورزی به کجا رسید، گفتند تا آخر هفته خسارت سیل و تگرگ که در نتیجه آن منجر به از بین رفتن محصولات کشاورزی روستاییان شده پرداخت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی اهر افزود: هنوز از وعده پرداخت خسارت ناشی از سیل و تگرگ به روستاییان و کشاورزان خسارت‌دیده ۲ روز مانده که در صورت خلف وعده مجدداً پیگیر خواهیم بود، هرچند گفته‌اند دستور پرداخت غرامت خسارت‌دیدگان از سیل و تگرگ ابلاغ شده و در آستانه اجراست.

وی بابیان این‌که حجم خسارت سیل، تگرگ، خشک‌سالی و … به باغات و اراضی کشاورزی شهرستان اهر نزدیک به ۳,۰۰۰ میلیارد ریال است، گفت: غرامت خسارت سیل و تگرگ به کشاورزانی پرداخت می‌شود که محصولات کشاورزی خود را بیمه کرده بودند و جهاد کشاورزی در ارزیابی خسارت تمامی سطح کشاورزی را لحاظ می‌کند و فرقی بین کشاورزانی که محصولات‌شان را بیمه کرده یا نکرده باشند قائل نمی‌شود.

اسدی ادامه داد: بایستی ستاد مدیریت بحران برای سرپا نگه‌داشتن کشاورزانی که محصولات خود را بیمه نکرده بودند و در بروز حوادث غیرمترقبه متحمل خسارت شده‌اند غرامتی حمایتی پرداخت کند، اما علی‌رغم پیگیری‌های مستمر، ارسال صورت جلسات و همکاری نماینده و فرماندار در حوزه مدیریت بحران؛ متأسفانه ریالی از سوی مدیریت بحران برای جبران خسارت سیل و تگرگ به کشاورزان تخصیص نیافته است.

مدیر جهاد کشاورزی اهر یادآور شد: تا ستاد مدیریت بحران اعتباری برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه به بخش کشاورزی شهرستان اهر تخصیص نداده، عملاً دست کشاورزانی که محصولات خود را بیمه نکرده بودند خالی مانده است، البته جهاد کشاورزی برای حمایت از کشاورزان خواسته بود تا وام‌های کشاورزی استمهال شود که خوشبختانه این امر تحقق یافت و وام‌های کشاورزی استمهال شده است.

وی با ذکر این‌که جهاد کشاورزی اهر همچنین درخواست کرده بود تا تسهیلات حمایتی به کشاورزان خسارت‌دیده از سیل و تگرگ تخصیص یابد، خاطرنشان کرد: هنوز نتیجه درخواست تخصیص تسهیلات حمایتی به کشاورزان را دریافت نکرده‌ایم و هیچ جوابی در راستای پیگیری از ستاد مدیریت بحران نگرفته‌ایم.