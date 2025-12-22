محمدحسین رضایی معاون رسانه و فضای مجازی ستاد مرکزی اعتکاف در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برنامه‌ریزی‌های متعدد این ستاد برای اعتکاف سال ۱۴۰۴ در حوزه رسانه خبر داد و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات معاونت رسانه وفضای مجازی ستاد مرکزی اعتکاف در سال جاری، تشکیل جبهه مردمی راویان رسانه‌ای اعتکاف با هدف روایت دقیق، مردمی و اثرگذار این سنت نبوی و انسان ساز در سراسر کشور است.



وی با بیان اینکه در دوره ملی راویان رسانه‌ای اعتکاف بیش از ۴۵۰۰ نفر درحال آموزش هستند افزود: این افراد در چهار رشته تخصصی رسانه‌ای آموزش می‌بینند و از میان خادمان رسانه‌ای مساجد اعتکافی و کنشگران فعال رسانه‌ای حوزه اعتکاف ثبت نام شده‌اند.



رضایی ادامه داد: درکنار این آموزش‌ها، شبکه‌ای منسجم از رابطین رسانه‌ای ستادهای مردمی اعتکاف در استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور درحال شکل‌گیری است که نقش مهمی در هماهنگی، تولید و انتشار هدفمند محتوای اعتکاف ایفا خواهند کرد وتلاش داریم با شتاب دادن به روایت‌های مردمی بستر دیده شدن حرکت بزرگ معنویت خواهی جوانان و نوجوانان رافراهم نمائیم.



معاون رسانه و فضای مجازی ستاد مرکزی اعتکاف از تدوین و انتشار کتاب «سیاست‌های رسانه‌ای اعتکاف و فضای مجازی» و همکاری در تدوین کتاب «رستاخیز شهر» به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات این معاونت یاد کرد و گفت: این کتاب حدود یک ماه پیش از ایام اعتکاف رونمایی و در اختیار ستادهای اعتکاف استان‌ها قرار گرفت. در این اثر شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی فعالیت رسانه‌ای، بایدها و نبایدهای انتشار اخبار اعتکاف و الزامات رسانه‌ای پیش، حین و پس از برگزاری مراسم اعتکاف تبیین شده است.



وی برگزاری پویش‌های متنوع رسانه‌ای را از دیگر اقدامات این ستاد در همراهی با سایر نهادهای فرهنگی برشمرد و تصریح کرد: پویش «ایران خدایی»، «نذر اعتکاف» و دعوت برای حضور در اعتکاف نقش مؤثری در دعوت عمومی و گسترش مشارکت مردمی در مراسم اعتکاف داشته‌اند.



رضایی همچنین از برگزاری جلسات هماهنگی با شورای معارف سیما، شورای فرهنگی رسانه ملی، معاونت خبر سازمان صدا و سیما خبر داد و گفت: این تعاملات با هدف تولید و پخش برنامه‌های معارفی مرتبط با اعتکاف و پوشش گسترده رسانه‌ای این سنت نبوی انجام شده است.



وی با اشاره به هشتمین جشنواره بین‌المللی اعتکاف گفت: این جشنواره از دیگر فعالیت‌های شاخص ستاد مرکزی اعتکاف است که هم‌اکنون در مرحله جمع‌آوری آثار قرار دارد. توجه ویژه به بخش دانش‌آموزی، بخش خادمی و شناسایی جریان‌های نوآور رسانه‌ای از نقاط قوت این دوره از جشنواره به شمار می‌رود.



معاون رسانه و فضای مجازی ستاد مرکزی اعتکاف همچنین از برنامه‌های این ستاد در حوزه هوش مصنوعی اشاره نمود و افزود: اقدامات مؤثری در این حوزه آغاز شده است و استفاده از این ظرفیت برای تداوم ارتباط با معتکفین برنامه‌ریزی شده است و در روزهای آینده از نخستین بازوی هوشمند پاسخگویی به معتکفین رونمایی خواهد شد که گام مهمی در تسهیل ارتباط، اطلاع‌رسانی و خدمات‌رسانی هوشمند به جامعه اعتکاف به شمار می‌رود.