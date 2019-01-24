بازیکن جدید مدنظر استقلال وارد تهران شد/مذاکره نهایی با گونکالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل گونکالوس بازیکن ۲۷ ساله پرتغالی - گینه ای بامداد امروز پنجشنبه چهارم بهمن ماه وارد تهران شد.

سرپرست باشگاه استقلال ایران گفت: نامبرده امروز پس از حضور در ایفمارک و تست های پزشکی و تایید توسط این مرجع به جمع آبی پوشان اضافه خواهد شد.

فتحی افزود: همان طور که قبلا هم اعلام کرده و به هواداران بیشمار و میلیونی مان قول داده بودم این بازیکن ملی پوش که سابقه عضویت در تیم ملی جوانان پرتغال و تیم ملی بزرگسالان گینه را در کارنامه خود دارد و همچنین در لیگ های معتبر و بزرگ اروپا نظیر لوشامپیونه فرانسه، لیگ برتر پرتغال، اسکاتلند، یونان، قبرس و ... بازی کرده و فقط در ۲ سال اخیر حدود ۳۵ گل به ثمر رسانده است به خط حمله تیم محبوبمان اضافه و وارد خانواده استقلال خواهد شد.

سرپرست باشگاه استقلال اظهار امیدواری کرد این بازیکن پس از موفقیت در تست های پزشکی بتواند در کنار دیگر بازیکنان بزرگ و با تکنیک استقلال به توفیق هرچه بیشتر استقلال کمک نماید.

فتحی گفت جذب این بازیکن و مذاکرات با وی حدود یک ماه به طول انجامید و با نظر و درخواست سرمربی و به دور از هرگونه حاشیه و جنجال به مجموعه استقلال اضافه می‌شود و امیدوارم برای استقلال عزیز منشا اثر باشد.

سرپرست باشگاه استقلال اضافه کرد که این پایان جذب بازیکن در فصل نقل و انتقالات نیست و با توجه به این که جذب بازیکن طراز اول و در شان و حد نام بازیکنان داخلی خودمان و نام بزرگ استقلال زمان بر بوده و نیاز به دقت و مطالعه فنی همه جانبه و در آرامش کامل دارد، این نوید را به همه عاشقان استقلال و آبی پوشان می‌دهم که خبرهای خوش دیگری برای هواداران فهیممان خواهیم داشت که ان شاالله به زودی از همین طریق به اطلاع شما خواهم رساند.