  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۶

بعد از یک ماه مذاکره؛

بازیکن جدید مدنظر استقلال وارد تهران شد/مذاکره نهایی با گونکالوس

بازیکن جدید مدنظر استقلال وارد تهران شد/مذاکره نهایی با گونکالوس

یک بازیکن پرتغالی - گینه ای برای انجام تست های پزشکی و پیوستن به تیم فوتبال استقلال وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل گونکالوس بازیکن ۲۷ ساله پرتغالی - گینه ای بامداد امروز پنجشنبه چهارم بهمن ماه وارد تهران شد.

سرپرست باشگاه استقلال ایران گفت: نامبرده امروز پس از حضور در ایفمارک و تست های پزشکی و تایید توسط این مرجع به جمع آبی پوشان اضافه خواهد شد.

فتحی افزود: همان طور که قبلا هم اعلام کرده و به هواداران بیشمار و میلیونی مان قول داده بودم این بازیکن ملی پوش که سابقه عضویت در تیم ملی جوانان پرتغال و تیم ملی بزرگسالان گینه را در کارنامه خود دارد و همچنین در لیگ های معتبر و بزرگ اروپا نظیر لوشامپیونه فرانسه، لیگ برتر پرتغال، اسکاتلند، یونان، قبرس و ... بازی کرده و فقط در ۲ سال اخیر حدود ۳۵ گل به ثمر رسانده است به خط حمله تیم محبوبمان اضافه و وارد خانواده استقلال خواهد شد.

سرپرست باشگاه استقلال اظهار امیدواری کرد این بازیکن پس از موفقیت در تست های پزشکی بتواند در کنار دیگر بازیکنان بزرگ و با تکنیک استقلال به توفیق هرچه بیشتر استقلال کمک نماید.

فتحی گفت جذب این بازیکن و مذاکرات با وی حدود یک ماه به طول انجامید و با نظر و درخواست سرمربی و به دور از هرگونه حاشیه و جنجال به مجموعه استقلال اضافه می‌شود و امیدوارم برای استقلال عزیز منشا اثر باشد.

سرپرست باشگاه استقلال اضافه کرد که این پایان جذب بازیکن در فصل نقل و انتقالات نیست و با توجه به این که جذب بازیکن طراز اول و در شان و حد نام بازیکنان داخلی خودمان و نام بزرگ استقلال زمان بر بوده و نیاز به دقت و مطالعه فنی همه جانبه و در آرامش کامل دارد، این نوید را به همه عاشقان استقلال و آبی پوشان می‌دهم که خبرهای خوش دیگری برای هواداران فهیممان خواهیم داشت که ان شاالله به زودی از همین طریق به اطلاع شما خواهم رساند.

کد مطلب 4522613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها