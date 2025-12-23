پیشگام اعطای وام بانکی در حمایت از سینمای مستقل درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، لوئیس هورویتز مدیر اجرایی سینما و تهیه‌کننده آمریکایی که به عنوان سلطان تأمین مالی فیلم‌های مستقل هالیوود شناخته می‌شد، ۱۹ دسامبر در حالی که ۹۰ ساله بود، درگذشت.

هورویتز کار خود را به عنوان متصدی بانک در لس‌آنجلس در دهه ۱۹۶۰ آغاز کرد و در نهایت بخش وام برای صنعت سرگرمی را در بانک ملی بورلی هیلز تأسیس کرد. در آن زمان بانک‌های کمی به استودیوهای فیلمسازی وام می‌دادند و موقعیت مکانی بانک ملی بورلی هیلز به دلیل اینکه در دسترس مشتریانی بود که در صنعت سرگرمی و خلاقیت کار می‌کردند، این کار را آسان کرده بود.

هورویتز که در سازوکارهای داخلی صنعت سرگرمی از بسیاری از همکاران بانکدارش خبره‌تر بود، بانک ملی بورلی هیلز را متقاعد کرد که در ازای یک قرارداد، به مری تایلر مور وام بدهد تا او بتواند «نمایش مری تایلر مور» را در سال ۱۹۷۰ و همچنین شرکت تولید MTM خود را بسازد. این اولین مورد از معاملات ستاره‌محور متعددی بود که هورویتز برای این بانک منعقد کرد.

پس از تغییر مالکیت بانک، هورویتز به بانک فرست لس‌آنجلس نقل مکان کرد و به مشتریانی مانند راجر کورمن، آوی لرنر، لوید کافمن، استیون پاول، مارک دیمون و آرنولد کوپلسون کمک کرد تا وام بگیرند.

در سال ۱۹۸۰، او سازمان لوئیس هورویتز را تأسیس کرد تا پیشگام روشی برای تأمین مالی فیلم‌های مستقل شود که برای دستیابی به وام‌های تولید، از طریق پیش‌فروش‌های خارجی اقدام می‌کردند. این روشی است که بسیاری از فیلم‌های مستقل هنوز از طریق آن تأمین مالی می‌شوند و دستیابی به پیش‌فروش‌های خارجی هدف بسیاری از تهیه‌کنندگانی است که در بازارهای فیلم در سراسر جهان فعالیت می‌کنند. در طول دهه‌های ۸۰ و ۹۰ و در هزاره جدید، هورویتز با وجود مشکلاتی که در اقتصادهای ناپایدار چهره کرد موفق شد تا تولیدات موفقی چون «ورزش خونین»، «کیک‌بوکسور»، «حمله زن ۵۰ فوتی»، «تصادف»، «جک فراست»، «مردی با نقاب آهنین»، «خودکشی دوشیزگان»، «عروسی یونانی بزرگ من»، «هیولا» و فیلم‌های مستقل دیگر را جلو ببرد.

هرچند هورویتز سال ۲۰۰۴ بازنشسته شد اما همچنان به ارائه مشاوره مالی در مورد تولیدات مستقل ادامه داد و به طور قابل توجهی در تأمین مالی فیلم‌هایی چون «قربانی پیاده» ادوارد زوئیک، «آکیولوس» مایکل فلانگان، «موهاوی» ویلیام موناهان و «شهر گمشده زِد» جیمز گری نقش داشت.

هوریتز به جز سینما و تلویزیون، یک شعبده‌باز با استعداد هم بود و اغلب در سخنرانی‌ها و ارائه‌های خود به شعبده هم متوسل می‌شد. او مشاور شعبده‌بازی آنتونی هاپکینز در فیلم «جادو» ساخته ریچارد آتنبورو در سال ۱۹۷۸ بود.

این تهیه کننده که یک زندگی مشترک ۷۰ ساله را با همسرش، هرمین فیشمن (که در ژوئن درگذشت) تجربه کرد، ۳ فرزند، ۷ نوه و یک نتیجه از خود به یادگار گذاشت که چندین تن از آنها در صنعت سرگرمی کار می‌کنند و پسر و ۲ نوه‌اش هم تهیه‌کننده هستند.