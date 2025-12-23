خبرگزاری مهر، گروه استانها: شغل راهداری، یکی از مشاغل سخت و پرمسئولیت است که در کنار تمامی چالشها و دشواریهای خود، نقشی حیاتی در حفظ امنیت جادهها و نجات جان انسانها ایفا میکند.
راهداران با فداکاری و ایثار خود، از جان و مال مردم در سفرهای زمستانی و شرایط جوی سخت محافظت میکنند، آنها نهتنها نگهبانان جادهها هستند، بلکه در مواقع بحرانی، تبدیل به فرشتگان نجات برای کسانی میشوند که در میان برف و یخبندان گرفتار شدهاند.
در فصول بارانی و برفی، این مردان و زنان بیادعا، با دلگرمی و شجاعت، برای بازگشایی معابر و تسهیل عبور و مرور، از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنند.
استان کهگیلویه و بویراحمد، با جادههای پیچدرپیچ و سختگذر و موقعیت کوهستانی خاص خود، بهویژه در فصلهای سرد سال، یکی از مناطق چالشبرانگیز برای راهداری است.
دوری از خانواده برای بازگشایی گردنههای برف گیر
این استان با داشتن هشت گردنه برفگیر و مسیرهای کوهستانی خطرناک، شرایطی را ایجاد میکند که راهداران برای بازگشایی جادهها و امدادرسانی به مردم، مجبور به گذراندن روزها و هفتهها در دل برف و بوران میشوند و این در حالی است که آنها از دیدار خانوادههای خود محروم میمانند و بهدلیل سختیهای این شغل، از بسیاری از مناسبتها و لحظات مهم خانوادگی دور میمانند.
در این گزارش، نگاهی دقیق به دشواریها و چالشهای شغل راهداری در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شده است، علاوه بر بررسی مشکلات و سختیهای این شغل، روایتهایی از راهداران فداکارن نقل میشود.
داستانهایی که نشان از ایثار و فداکاری در دل مسیرهای سخت و برفی دارند، و تلاشهای شبانهروزی راهداران برای حفظ امنیت و تسهیل عبور و مرور در جادههای پرچالش این منطقه را به تصویر میکشند.
نجات مردم در برف و کولاک علاقهای شد برای انتخاب شغل راهدار
ذبیحالله رجبپور، یکی از راهداران محور یاسوج-اقلید، در گفتوگویی با خبرنگار مهر از علاقه خود به این شغل میگوید: راهداری یعنی نجات مردم، برادرم راهدار بود و وقتی میدیدم چگونه افراد در برف و کولاک گرفتار میشوند و او جانشان را نجات میدهد، به این شغل علاقه پیدا کردم اما این علاقه تنها به دلگرمی و عشق به خدمت محدود نمیشود.
۱۰ روز دوری از خانواده برای بازگشایی راهها
وی افزاید: بعد از بارندگیهای اخیر، نزدیک به ۱۰ روز است که درگیر برفروبی و بازگشایی جادههای روستایی هستیم و هیچ خبری از خانوادهام ندارم، در ایام تعطیلات، وقتی اکثر مردم کنار خانوادهشان هستند، ما باید در جادهها باشیم و مشکلات مردم را حل کنیم.
دوری از خانواده برای بازگشایی معابر در شب یلدا
سختیهای زندگی راهداران به همین جا ختم نمیشود، محمود طاهری بیدشاهی، یکی دیگر از راهداران کهگیلویه و بویراحمد، که در مسیرهای شهرستان دنا خدمت میکند.
او در گفت و گو با خبرنگار مهر میگوید: پدرم هم راهدار بود و به همین دلیل علاقه زیادی به این شغل پیدا کردم.
طاهری بید شاهی به مشکلات دوری از خانواده در ایام خاص اشاره میکند: و میافزاید: در شب یلدا مأموریت بودیم و کنار خانواده حضور نداشتم.
او اظهار کرد: گرچه نبودن کنار خانواده برایم ناراحتکننده بود، اما حضورم در جاده برای حل مشکلات مردم و نجات خانوادههای گیر افتاده در برف، رضایتبخش است.
فوت همکارم در موقع ریزش بهمن
راهداران تنها با چالشهای روزمره و دوری از خانواده مواجه نیستند زیرا خاطرات تلخی نیز در این مسیر برای آنها وجود دارد، طاهری بید شاهی از حادثهای تلخ در محور چالوس یاد میکند: یک سال پیش در محور چالوس بودم که بهمن رخ داد و یکی از همکاران ما جان خود را از دست داد، این حادثه برای من و تمامی همکاران خاطرهای تلخ بود. اما با وجود این درد و رنجها، شیرینیهای این شغل نیز کم نیست.
این راهدار میگوید: وقتی میتوانیم راهی را باز کنیم تا بیماری از آن عبور کند یا مردم بتوانند به مقصد خود برسند، این لحظات برای ما بسیار لذتبخش است.
حضور ۲۰۰ راهدار در ۲۹ راهدارخانه کهگیلویه و بویراحمد
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر از شرایط ویژه راهداری در این استان سخن میگوید: این استان با ۲۹ راهدارخانه ثابت و سیار و ۲۰۰ راهدار عملیاتی در قالب ۲۲ اکیپ، در شرایط سخت جوی خدمترسانی میکنیم.
حمیدرضا پیمانجو با بیان اینکه بیشتر مسیرهای استان کوهستانی است و در زمستان با مشکلات زیادی روبهرو هستند، ادامه میدهد: راهداری در این استان واقعاً سخت است زیرا همکاران ما در شرایط بحرانی و سخت جوی ۲۴ ساعته در آمادهباش هستند.
وی توصیهای به مردم دارد: در زمان بارش و بحران، خصوصاً در شب، از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنید، همچنین در طول سفر، حتماً وسایل گرم و ضروری همراه داشته باشید و با حوصله رانندگی کنید.
راهداران کهگیلویه و بویراحمد، با فداکاری و از خودگذشتگی در جادهها خدمت میکنند، آنان در شرایط سخت جوی و کوهستانی، زندگی خود را در خطر میاندازند تا دیگران به سلامت به مقصد برسند اما این شغل پر از چالشها و سختیهایی است، اما راهداران با همت و اراده خود، در برابر تمام مشکلات ایستادهاند، امید است که مسئولان به مشکلات معیشتی و شرایط کاری این قشر زحمتکش توجه بیشتری داشته باشند و قدردانی شایستهای از زحمات آنها به عمل آورند.
نظر شما